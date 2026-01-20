덴마크, 그린란드 추가 파병… 美는 군용기 보내

덴마크령 그린란드를 둘러싼 미국과 유럽 간 갈등이 악화일로다. 미국은 그린란드로 군용기를 보냈고 덴마크는 전투 병력을 추가 파병했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 무력사용 가능성을 언급하면서, 유럽국에 대한 관세 부과도 반드시 하겠다고 위협했다. 제2차 세계대전 이후 서방 진영을 지탱해온 ‘대서양 동맹’이 최대 위기를 맞자 중국과 러시아는 반색하는 분위기다.

추가 파병된 덴마크군 병사들이 19일(현지시간) 그린란드 누크공항에 착륙한 비행기에서 내리고 있다. 누크=AP연합뉴스

영국 파이낸셜타임스(FT)는 19일(현지시간) 상당수의 덴마크 병력과 페터 보이센 육군참모총장을 태운 항공기가 그린란드로 이동했다고 밝혔다. 이미 약 100명의 병력을 그린란드 수도 누크에 파견한 상태에서 추가 파병에 나선 것이다. 앞서 영국·프랑스·노르웨이 등도 함께 그린란드에 병력을 파견했으며 이들은 덴마크가 주관하는 군사 훈련 ‘북극의 인내 작전’을 개시하는 임무를 수행한다.



이날 미국과 캐나다의 공동 우주방위 기구인 북미항공우주방위사령부(NORAD)의 군용기도 그린란드에 있는 피투피크 미 공군 우주기지로 향하면서 긴장이 고조됐다. 다만 NORAD는 현재 상황을 염두에 둔 듯 미국과 캐나다 중 어느 나라 소속인지, 규모는 얼마인지, 피투피크 기지에서 진행할 활동의 성격이 무엇인지 등은 밝히지 않았다. 이어 “덴마크와 사전에 조율했으며 그린란드에도 통보했다”고 설명했다.



트럼프 대통령은 이날 NBC방송과의 전화 인터뷰에서 그린란드에 파병한 유럽 8개국에 다음달 1일부터 10%의 관세를 부과하겠다는 예고에 대해 “100% 그렇게 할 것”이라며 의지에 변함이 없다는 뜻을 거듭 밝혔다.

그는 이어 그린란드를 확보하기 위해 무력을 사용할 것이냐는 질문에는 “노코멘트”라고 답하며 사실상 군사적 선택지를 활용한 병합 가능성을 열어놨다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

그린란드로 군사력이 모이면서 우려가 커지는 가운데, 덴마크는 북대서양조약기구(NATO·나토)를 활용한 집단 외교적 해법을 모색하고 있다. 트뢸스 룬 포울센 덴마크 국방장관과 비비안 모츠펠트 그린란드 외무장관은 이날 벨기에 브뤼셀의 나토 본부를 찾아 마르크 뤼터 나토 사무총장, 카야 칼라스 유럽연합(EU) 외교안보 고위대표 등을 잇달아 만나 ‘감시 작전’을 시작하자고 공식 제안했다. ‘유럽은 약하지만 미국은 강하다’는 트럼프 행정부의 논리를 의식한 행보로 풀이된다. 유로뉴스는 이날 EU 정상들이 트럼프 대통령이 관세 부과 위협을 실행에 옮길 경우 보복에 나설 준비를 하면서도 외교적 해법이 여전히 가능하다고 보고 있다고 전했다.

중국과 러시아는 미국과 유럽의 오랜 동맹에 균열이 일고 있는 국면을 전략적 기회로 삼으려는 모습이다. 중국 관영 글로벌타임스는 사설을 통해 “유럽이 친구와 적을 구분하지 못한다”며 이번 그린란드 갈등을 계기로 미국 의존에서 벗어나야 한다고 촉구했다. 매체는 “국제관계에서는 영원한 친구도, 영원한 적도 없다”며 “유럽은 이 현실을 냉철한 현실주의로 직시해야 한다. 유럽은 오랫동안 미국을 친구라고 믿어 왔지만 미국 역시 유럽을 같은 방식으로 바라보고 있는가”라고 지적했다.

사진=로이터연합뉴스

로이터는 “러시아는 트럼프 대통령의 그린란드 매입 시도가 유럽과의 동맹에 균열을 일으키는 상황을 즐겁게 지켜보고 있다”며 “러시아 고위 관리들과 관영 매체들은 이를 두고 ‘대서양 동맹의 붕괴’라며 조롱 섞인 반응을 쏟아냈다”고 보도했다. 영국 BBC방송은 “서방 동맹을 약화·분열시키는 모든 것이 러시아에 엄청난 호재”라고 짚었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지