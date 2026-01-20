국세청, 재외동포 찾아가 세무 상담…임광현 청장 “해외 재산 국내 환류 유도”

국세청이 재외동포를 직접 찾아가 세무 상담 지원을 하는 ‘세금 수호천사팀’(K-Tax Angel)을 조직했다고 20일 밝혔다.

세금 수호천사팀은 재산세제와 국제조세 분야에서 최고의 전문성과 풍부한 경력을 보유한 직원 15명으로 구성했다. 이 팀은 해외 현장 세무 설명회를 통해 재외동포의 관심이 큰 양도·상속·증여 등 분야에 실용적인 세무 정보를 전달하고 맞춤형 상담을 할 예정이다.

사진=뉴시스

한국 기업이 진출한 국가는 현지 기업 수요에 맞춘 이전가격 관리 등 국제 거래관련 정보도 함께 제공한다.

국세청은 아울러 재외동포의 국내 복귀를 위한 세무 컨설팅도 지원할 예정이다. 고향에 돌아와 정착하려고 해도 해외에서 형성한 자산을 반입할 때 필요한 세무상담을 받을 데가 없다는 요청에 따른 것이다.

세무 설명회는 현지 수요 등을 고려해 연간 약 10개 국가를 선정해 진행할 계획이다. 일단 내달 태국과 필리핀에서 첫 설명회를 열고, 동포가 많은 미국·일본에서도 추진할 예정이다.

임광현 국세청장은 전날 발대식에서 “교민이 느끼는 세무상의 심리적 문턱을 낮추는 데 정성을 다하라”며 “현장에서 제기되는 해외 동포의 건의 사항을 빠짐없이 받아 정책에 반영해 달라”고 당부했다.

임 청장은 이어 “‘한국으로 돌아가고 싶어도 세금 폭탄을 맞는 것 아니냐’는 교민의 막연한 불안감이나 오해를 현장에서 명쾌하게 불식시켜 달라”며 “장기적으로 해외 재산의 국내 환류를 유도해 경제 활성화와 환율 안정화에 기여할 것”이라고 기대했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지