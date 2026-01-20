동국대 WISE캠퍼스, 2025 DUW 윈터 캠프 운영

동국대 WISE캠퍼스는 지난 5일~16일까지 동국대 WISE캠퍼스와 경주 일원에서 브라질 학생들을 대상으로 단기 윈터 캠프를 진행했다고 20일 밝혔다.

한국어과정 수료식 모습. 동국대 WISE캠퍼스 제공

동국대 WISE캠퍼스 건학위원회 중점 사업과 연계해 진행하는 이번 프로그램은 브라질 상파울루 한류문화원에서 추천된 10명의 브라질 유학생들이 참가해 한국 불교문화 콘텐츠가 융합된 기초 한국어를 학습하고, 유네스코 세계문화유산인 불국사 및 석굴암 탐방과 교내 선센터의 참선 및 명상 프로그램을 통해 한국 불교문화의 정수를 체험했다.

다도체험 모습

불국사 방문 모습.

동국대 WISE캠퍼스 이유경 국제교류처장은 “2020년부터 추진된 브라질 학생 대상 윈터 캠프 프로그램은 비불교권 국가인 남미지역 학생들에 대한 한국 불교문화 체험 및 교류 확대를 통한 해외전법 초석 구축에 그 가치가 매우 크다"며 "앞으로도 대학의 건학이념을 바탕으로 한 다양하고 특화된 고등교육 교류의 확대를 통해 글로벌 경쟁력을 대폭 강화해 나갈 방침"이라고 밝혔다.

