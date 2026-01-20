스타벅스, 설 기프트 상품 사전 예약 시작

스타벅스 코리아는 설 명절을 맞아 쿠키·커피·굿즈 등 ‘설 기프트 상품’을 선보이고, 스타벅스 앱 온라인 스토어에서 사전 예약을 시작한다고 20일 밝혔다.

올해는 보다 여유롭고 합리적으로 명절 선물을 준비할 수 있도록 지난해 대비 사전예약 기간을 2배 늘려 이날 오전 10시부터 다음달 2일 오전 10시까지 총 14일 간 사전예약을 진행한다.

스타벅스의 설 기프트 상품들. 스타벅스 코리아 제공

이번 설 기프트 상품은 5만원 내외의 상품들로 구성했다. 우선 스타벅스는 명절 분위기를 내며 즐기기 좋은 설 기프트 푸드(아몬드 정과 세트·피넛초코찰떡파이·어쏘티드 쿠키 틴 세트·우리쌀 전병)를 선보였다.

커피 기프트로는 스타벅스의 프리미엄 스틱 커피인 ‘비아(VIA)’를 다양하게 경험할 수 있는 ‘비아 어소트먼트 세트’가 있다.

매장에서 맛보던 원두를 선물하기 좋은 틴케이스에 담은 제품으로 지난 명절 사전 예약 시 조기 품절될 정도로 큰 인기를 끌었다. 이번 설을 맞이해 온라인 스토어 한정으로 재출시된다.

아울러 이번 설 기프트 상품을 사전 예약하는 고객에게는 구매 가격 조건 없는 전 상품 무료배송 혜택과 발송일 지정 서비스를 제공한다.

발송일 지정 서비스는 오는 27일부터 다음달 11일 중 토요일을 제외한 총 14일의 날짜 중 택배 발송일을 지정하여 예약 주문이 가능하다.

또한 스타벅스 리워드 회원을 대상으로 등급별 세뱃돈 쿠폰이 선착순 지급된다.

골드 회원은 5만원 이상 구매 시 1만원, 그린·웰컴 회원은 3만원 이상 구매 시 적용 가능한 5000원 할인 쿠폰을 받을 수 있다.

금액대별 장바구니 할인 혜택을 통해 최대 20% 중복 할인이 가능한 할인 쿠폰도 추가 제공하며, 설 쿠키 세트, 커피, 핸들 글라스 세트 등 추천 기프트 상품 구매 시 별 3개가 추가 적립된다.

설 사전예약 상품을 3만원 이상 구매한 고객에게는 액운을 막아주고 행운을 기원하는 의미의 ‘베어리스타 액막이 마그넷’ 4종 중 1종도 랜덤 증정한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지