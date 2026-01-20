직구 불안감 덜었다…알리, 안전 기준 미달 제품 ‘즉시 퇴출’

알리익스프레스가 본격적인 겨울 성수기를 맞아 해외직구 상품에 대해 안전성 검증에 나섰다. 점검 제품 10개 중 9개는 국내 안전 기준을 충족한 것으로 나타났다.

알리익스프레스는 한국수입협회(KOIMA)와 협력해 겨울철 수요가 급증하는 동절기 시즌 상품을 대상으로 안전성 검사를 실시했다고 20일 밝혔다. 이번 점검은 소비자가 직접 품질을 확인하기 어려운 해외직구 상품의 특성을 고려해 플랫폼이 사전에 위험 요소를 차단하고 안전한 구매 환경을 조성하기 위해 진행됐다.

특히 이번 점검은 소비자 접촉 빈도가 높은 품목에 집중됐다. 동절기 의류 및 생활용품(98개), 어린이용품 및 실내 장식용품(159개) 등을 포함해 총 298개 제품이 검사대에 올랐으며, 실제 사용 환경을 가정한 물리적 안전성과 유해 물질 함유 여부 등이 종합적으로 평가됐다.

검사 결과, 점검 대상의 약 88%는 국내 안전 기준을 충족한 것으로 나타났다. 알리익스프레스는 기준에 미달한 나머지 12%의 제품에 대해서는 즉시 판매를 중단 조치했다. 아울러 같은 제품이 플랫폼 내에서 다시 유통되지 않도록 재등록을 차단하는 등 후속 조치도 완료했다.

이번 점검은 2024년 9월 체결된 알리익스프레스와 한국수입협회가 체결한 ‘해외직구 상품 안전관리 강화 협력사업(MOU)’의 일환으로 법적 의무를 넘어 기업의 자발적인 안전관리 의지가 반영됐다.

현재 알리익스프레스는 KTR, KCL, SGS 등 국내 주요 7개 시험검사기관과 연계해 매월 정기 검사를 수행하고 있다. 부적합 판정을 받은 제품에 대해서는 즉시 판매 중단 및 재유통 방지 조치를 상시 적용하고 있다.

알리익스프레스 관계자는 “해외직구 상품은 소비자가 개별적으로 안전성을 검증하는 데 한계가 있어 플랫폼이 선제적으로 점검하고 걸러내는 역할이 무엇보다 중요하다”며 “한국수입협회와의 협업을 통해 자발적 품질 관리 체계를 고도화하고, 문제 발생 시 즉각적인 조치를 통해 소비자 신뢰를 높이는 데 주력하겠다”고 밝혔다.

한편, 알리익스프레스는 향후에도 계절별, 품목별로 안전성 점검 범위를 지속적으로 확대하고, 소비자 보호를 위한 사전 예방형 관리 시스템을 강화해 나갈 방침이다.

