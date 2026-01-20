김숙, 민폐 캠핑러들에 일침 “술 마시고 애정행각 할 거면 모텔 가라”

유튜브 채널 '김숙티비' 화면 캡처

코미디언 김숙이 민폐 캠핑러들에게 일침을 가했다.

19일 유튜브 채널 '김숙티비'에는 '겨울 캠핑 완벽 가이드! 캠핑 오지라퍼 김숙의 꿀팁+꿀템 공개' 영상이 공개됐다. 이날 '캠핑 러버' 김숙은 캠핑 초보를 위해 꿀팁과 꿀템 공개를 위해 카메라를 켰다.

이날 김숙은 캠핑을 하며 지켜야 할 매너에 대해 강조했다. 그는 "캠핑장에는 '매너 타임'이라는 게 있다. 텐트 사이 간격이 넓지 않고, 굉장히 조용하다"며 이야기를 시작했다.

그는 "진짜 술만 드시러 가는 분이 있는데 자제가 안 되니까 목청이 올라가고 소리가 커진다. 그건 민폐"라고 했다.

그러면서 "캠핑장 룰이니까 지켜주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.

김숙은 "거기서 애정 행각 하시는 분들이 있는데 텐트가 방음되는 게 아니다"라며 "이 천이 무슨 소리를 막겠냐"고 말했다.

이어 "밤에 조용한데 옆 텐트 코고는 소리 다 들린다. 거기서 애정행각 하시는 분은 진짜 모텔 가셔야 된다"고 했다.

그러면서 "술 먹다 보면 밖에다 음식을 펼쳐두는데 꼭 정리하셔야 된다"며 "산짐승이 내려올 수도 있다"고 말했다.

