농협, 2025년 하반기 채용 범농협 신규직원 입문 교육 수료식 개최

16일 농협 청주교육원에서 범농협 신규직원들이 입문 교육 수료 후 기념 촬영을 하고 있다. 농협중앙회 제공

농협은 16일 중앙교육원, 청주교육원, 세종교육원 등 3개 교육원에서 2025년 12월 22일 채용된 범농협 신규직원 236명(중앙회·은행·생명·손해 191명, 기타 계열사 45명)을 대상으로 수료식을 개최했다.

농협의 2025년 하반기 채용은「변화와 혁신을 통한 새로운 대한민국 농협」구현을 목표로 공개경쟁·역량 중심의 평가를 통해 우수 인재를 선발했으며, 지난달 22일부터 4주간 ▲범농협 조직 및 주요사업 이해, ▲농협 비전과 핵심 가치 교육, ▲농심천심 공감대 형성을 위한 창의적 홍보방안 기획, ▲법인별 직무교육 등 체계적인 교육을 실시했다.

특히 이번 교육은 농업·농촌과 국민을 위한 농협의 역할과 가치를 공유하고, 범농협 구성원으로서의 책임감과 사명감을 내재화하는 데 중점을 두고 운영됐다.

한편, 이번에 수료한 직원들은 19일부터 각 법인 및 계열사에 배치되어 현장 중심의 실무를 수행하며, 국민과 함께 성장하는 농협의 미래를 이끌 핵심 인재로 첫걸음을 내딛게 된다.

