이야기모바일, ‘2025 최경주 인비테이셔널’ 우승 전가람과 후원 재계약 체결

사진=이야기모바일 제공

2024년 KPGA 선수권대회와 2025년 KPGA 투어 현대해상 최경주 인비테이셔널을 연달아 제패한 전가람과 이야기모바일이 후원 재계약을 체결했다고 밝혔다.

2025년부터 이야기모바일의 후원을 받은 전가람은 재계약을 통해 또 한 번 동행을 이어가게 됐다.

전가람은 올 시즌 경기복 상의에 이야기모바일 로고를 부착하고 KPGA 투어와 공식 일정을 소화해 왔으며 이야기모바일의 후원을 바탕으로 2025 시즌에서 정상급 활약을 펼쳤다. 2024년 ‘제 67회 KPGA 선수권대회’ 우승에 이어 2025년 ‘KPGA 투어 현대해상 최경주 인비테이셔널’에서도 정상에 오르며 KPGA 대표 선수로 자리매김했다.

전가람은 “작년부터 이야기모바일과 함께하며 투어를 치르는 동안 좋은 경험을 많이 쌓을 수 있었다.”며 “믿고 응원해주신 만큼 더 좋은 흐름을 이어가기 위해 노력하겠다.”라고 전했다.

이야기모바일 관계자는 “전가람 선수는 뛰어난 실력과 성실한 이미지를 모두 갖춘 선수로 브랜드와의 시너지가 매우 크다.”라며 “올 시즌에서도 최고의 활약을 펼칠 수 있도록 다양하게 지원하겠다.”라고 전했다.

한편, 이야기모바일은 최근 마이헬스케어, 마이폰케어, 마이피싱케어 등 실생활과 밀접하고 다양한 라이프스타일을 반영한 케어 서비스를 선보였다. 특히 1월 중 가입을 완료한 고객에게는 1개 서비스를 평생 무료로 제공하는 프로모션을 진행해 이용자들의 관심을 끌고 있다.

