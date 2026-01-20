가덕도신공항 부지조성공사 재입찰 공고

가덕도신공항건설공단은 지난 19일 조달청을 통해 가덕도신공항 부지조성공사 입찰을 재공고했다고 20일 밝혔다.

부지조성공사 입찰에 참여하려는 업체는 다음달 6일까지 입찰참가자격 사전심사(PQ) 신청서와 공동수급협정서를 제출해야 한다.

가덕도신공항 부지조성공사는 설계·시공 일괄입찰(턴키) 방식으로 진행된다. 공사 기간은 당초 84개월에서 106개월로 늘어났고, 공사금액은 10조5000억원에서 10조7000억원으로 결정됐다.

앞서 지난 16일 마감한 입찰에선 대우건설컨소시엄 1곳만 응찰해 유찰됐다. 재공고 이후 또 다시 유찰될 경우 신속한 공사를 위해 수의계약도 검토 중인 것으로 알려졌다.

대우건설 컨소시엄은 대우건설을 비롯한 한화 건설부문과 HJ중공업, 코오롱글로벌, 동부건설, 금호건설 등 23개사로 구성돼 있다. 부산지역 건설사 9곳과 경남지역 업체 6곳도 합류했다.

가덕도신공항건설공단 관계자는 “가덕도신공항 부지조성공사 입찰 진행은 국가계약법에 따라 투명하고 공정하게 진행될 계획”이라고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지