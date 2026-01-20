"2주 호텔 머물면 2천달러" 제안에 속아…캄 스캠단지 끌려가

국가정보원은 캄보디아 스캠 조직의 잇단 검거에도 청년 피해가 여전히 이어지고 있다며 관련 사례를 공개하고 각별한 주의를 당부했다.



20일 국정원에 따르면 지난달 17일 '아들이 범죄조직에 감금됐다'는 어머니의 신고가 접수됐다.

2025년 8월 캄보디아 범죄 단지에서 발생한 한국인 대학생 고문·살해사건에 관여한 혐의를 받는 스캠 조직의 총책급이 태국에서 검거됐다. 법무부·경찰청·국가정보원은 8일 태국 당국과 협력을 통해 중국 국적 함모 씨를 태국 파타야에서 전날 검거했다고 밝혔다. 기사와 직접 관계 없는 검거 자료 사진임. 경찰청 제공

아들 A(25)씨는 텔레그램으로 알게 된 정체불명 인물로부터 '베트남에 있는 호텔에 2주 정도만 있으면 현금으로 2천달러를 주겠다'는 제안을 받고 호찌민으로 떠났다.



하지만 A씨는 베트남에 도착하자마자 범죄조직에 여권과 휴대전화를 뺏기고 여러 조직에 팔려 다니며 베트남과 캄보디아를 전전하는 신세가 됐다.



호찌민에서 캄보디아 포이펫으로 넘겨진 A씨는 프놈펜을 거쳐 다시 베트남 목바이로 보내졌다가 최종적으로 캄보디아 몬돌끼리주(州)의 스캠단지에 감금됐다.



A씨는 '불법 월경 사실이 알려지면 현지 경찰에 체포된다'는 범죄조직원의 협박에 위축돼 감금 생활을 이어갔다.



몬돌끼리 스캠 단지는 주거·상업지역이 없는 베트남 국경 밀림지대로 타인의 도움 없이는 탈출도 불가능했다.



범죄조직은 A씨에게 '6개월간 일을 잘하면 집에 보내주겠다'며 범죄에 가담하도록 강요했다고 한다.



A씨는 구출된 후 "스캠 단지에 있던 한국인 중 1명이 실적이 저조하다는 이유로 전기충격기와 몽둥이로 맞는 것을 목격하고 심리적 압박이 심했다"고 진술했다.



국정원과 경찰은 A씨 모친의 신고 전화를 토대로 위치추적 등을 통해 A씨를 구출하고 총 26명의 한국인 조직원을 검거했다.



정부는 작년 11월 캄보디아 경찰과 한-캄 코리아전담반을 설치하고 현지 스캠단지를 집중 단속해 현재까지 한국인 3명을 구출하고 스캠 가담자 157명을 검거했다.



국정원은 "동남아 취업사기와 감금·폭행·고문 범죄 피해가 무수히 알려졌지만 일부 청년들이 고수익 제의에 현혹돼 동남아로 출국하는 사례가 이어지고 있다"며 주의를 당부했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지