부산교육청, 공인노무사 임용해 갑질 예방한다

부산시교육청은 학교 현장의 ‘갑질’을 예방하고 부당행위를 사전에 차단하기 위해 감사관실에 지방임기제 공인노무사 1명을 임용했다고 20일 밝혔다. 이번에 임용된 공인노무사는 다음달 1일부터 본격적인 업무를 시작한다.

공인노무사 임용은 갑질을 개인의 일탈이 아닌 조직 차원의 관리 과제로 인식하고, 노무 전문성을 기반으로 한 체계적인 대응을 통해 갑질을 근절하기 위한 정책적 의지가 반영된 조치라고 부산교육청은 설명했다.

임용된 지방임기제 공인노무사는 △갑질 예방·근절 추진 계획 수립 △실태 설문조사 △맞춤형 연수 및 컨설팅 운영 등 예방 중심의 정책을 추진한다. 또 갑질 신고 시스템을 운영하며 신고 접수, 사안 처리, 사후 관리까지 전 과정에 대해 체계적으로 지원할 예정이다.

부산교육청은 이번 전문 인력 임용을 통해 갑질 예방부터 사안 처리에 이르기까지 전 과정을 아우르는 대응 체계를 마련하고, 갑질 행위에 대해서는 무관용 원칙에 따라 엄정하게 대응하는 등 예방 중심의 제도 운영을 강화해 나갈 방침이다.

김석준 교육감은 “공인노무사 임용을 통해 갑질을 사전에 예방하고, 발생 시 공정하고 전문적인 처리가 가능해질 것”이라며 “앞으로 갑질 없는 부산교육을 실현하고, 상호 존중과 신뢰를 기반으로 한 건강한 조직문화를 만들어 나가겠다”고 강조했다.

