뇌사 장기기증해 생명 살린 70대 이화영 씨…40여년간 봉사활동

한국장기조직기증원은 지난달 5일 이화영(73)씨가 포항세명기독병원에서 간장과 양측 신장을 뇌사 기증했다고 20일 밝혔다.



기증원에 따르면 이씨는 호흡 곤란 증상을 느껴 119에 신고한 후 자택에서 쓰러져 병원으로 긴급 이송됐지만, 의료진의 적극적 치료에도 불구하고 뇌사 상태에 빠졌다.



이씨는 지난 2019년 장기기증 희망 등록을 신청해 둔 상태였고, 가족들은 생전 고인의 희망에 따라 기증을 결심했다고 기증원은 전했다.



가족들은 이씨가 자상했으며, 남에게 베푸는 것을 좋아해 교회 봉사 등에 40년 넘게 꾸준히 참여하며 식사를 잘 챙기지 못하는 이웃들을 도왔다고 추억했다.



경북 포항에서 태어난 그는 항공사 승무원으로 일하다가 포항 시내에서 꽃집을 운영한 것으로 알려졌다.



아들 김대현 씨는 "남에게 베풀기 좋아하던 모습대로 마지막 순간까지 모든 걸 주고 떠난 엄마가 하늘나라에서 마음 편히 잘 지냈으면 좋겠다. 사랑한다"고 고인에 마지막 인사를 건넸다.

