류시원 19세 연하 아내 "엄마 결혼 반대…기사 보고 놀래서"

배우 류시원 아내인 수학강사 이아영이 집안에서 결혼을 반대했었다고 말했다.

류시원 부부는 지난 19일 방송한 TV조선 예능 프로그램 '조선의 사랑꾼'에 출연했다.

아내는 "아빠는 제 말을 항상 존중해주시고 딸이 알아서 잘 선택했겠지 하셔서 결혼을 허락했었다"고 했다.

그는 "오히려 엄마가 반대를 많이 하셨다"며 "제가 외동딸이기도 하고 엄마가 남편을 기사로 접하고 이런 사람이 내 딸이랑 결혼하냐며 놀라셨다"고 덧붙였다.

아내는 "잘못된 부분은 설명을 드리고 남편도 엄마를 직접 찾아뵙고 얘기하면서 이 사람의 진심을 느끼셨다"고 말했다.

류시원은 "닭살 돋을지 모르겠지만 집에서도 틈만 나면 손 잡고 걸어다닌다"고 했다.

그는 "비밀인데 아내만의 표현이 있다"며 "잘 때 손을 잡으면 세 번 손을 주무른다"고 말했다. 아내는 "사랑해라는 뜻인데 한 번도 대답을 안 해주더라"라고 했다.

한편 류시원은 지난 2010년 방송인 출신 조수인과 결혼해 딸을 얻었으나 2015년 이혼했다. 그는 2020년 19세 연하 이아영과 결혼했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지