구청 공무원 사칭 보이스피싱 주의보

공무원을 사칭해 관급 계약업체에 금전을 요구하는 보이스피싱 범죄가 잇따르면서 서울 구로구가 수사 요청 및 피해 예방 교육 등 대응을 강화하고 있다.



구로구는 지난해 공무원을 사칭한 보이스피싱 범죄가 19건 발생함에 따라 경찰 고발 및 피해 예방을 위한 안내·교육을 강화하고 있다고 19일 밝혔다.



구에 따르면 보이스피싱 피해 사례 19건 중 16건은 업체 측이 사전에 의심하고 관계기관에 확인해 피해를 막았지만 나머지 3건은 약 8000만원의 금전 피해가 발생했다. 구청 직원을 사칭해 특정 물품 납품을 요청하거나 수의계약을 빌미로 거래를 유도하는 수법이다. 구는 범죄 과정에서 위조 명함이나 공문서를 사용하는 경우가 있으며 일부 사칭범은 실제 구청과 거래한 업체 정보를 활용해 의심을 피하려 한 정황도 확인됐다고 전했다.



구는 관급 계약업체에 “공무원은 전화로 특정 업체와의 거래를 알선하거나 대금 송금을 요구하지 않는다”며 유사한 연락을 받는 경우 반드시 구청 해당 부서로 전화해 사실 여부를 확인해 줄 것을 당부했다.

