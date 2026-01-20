성동구 ‘장애인 가정 출산 지원금’ 신설

서울 성동구가 장애를 가진 부모의 출산과 양육을 돕기 위해 올해부터 ‘장애인가정 출산지원금’을 지원한다.



19일 구에 따르면 장애인가정 출산지원금은 출생아 1인당 100만원이며 신청 대상은 신생아 출생일 기준 6개월 전부터 신청일 현재까지 성동구에 주민등록을 두고 거주 중인 부 또는 모가 장애인인 가정이다. 해당 지원금은 서울시에서 지급하는 120만원의 출산지원금과는 별도다.



구는 이번 지원금 신설을 계기로 장애 친화적인 출산 및 양육 환경을 조성하고, 장애인가정이 지역 사회에서 소외되지 않고 당당하게 함께 살아갈 수 있는 환경을 만들기 위해 앞장설 방침이다.



성동구는 출산지원금 외에도 발달장애인과 그 가족을 위한 돌봄 서비스를 확대하는 동시에 장애인의 활발한 사회활동 참여를 위해 지난해부터 ‘발달장애인 배상책임 보험’을 시행하고 있다. 장애인이 이동하고 생활하는 데 불편함이 없도록 무장애 도시 환경을 조성하는 ‘모두의 1층 사업’, 장애인 편의 시설 설치 및 개선 사업도 지속적으로 추진 중이다.



정원오 구청장은 “앞으로도 장애인 가정의 생애 주기별 어려움을 세심히 살피고, 전국 최고 수준의 포용적인 장애인 복지를 실현하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

