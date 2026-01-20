가스공사 사장 최종 후보 5명 모두 ‘부적격’

산업통상부가 한국가스공사 사장 선임 절차를 원점으로 되돌렸다.



19일 가스공사에 따르면 산업부는 이날 가스공사에 공문을 보내 가스공사 신임 사장 최종 후보자들이 모두 부적합하다는 내용의 공문을 보냈다. 가스공사 관계자는 “산업부에서 구체적인 부적격 사유는 공개하지 않았다”고 전했다.



가스공사 사장은 공사 임원추천위원회가 후보를 추천한 뒤 산업부의 검증을 거쳐 대통령이 임명한다. 가스공사는 지난해 11월13일 신임 사장 초빙 공고를 내고 서류, 면접 심사를 거쳐 최종 후보자를 5명으로 압축했다. 후보자 5명은 이인기 전 새누리당 국회의원과 가스공사 출신 인사 4명으로 알려졌다.



산업부가 후보 부적격 판단을 내리면서 가스공사는 사장 공모 절차를 다시 시작할 예정이다. 이에 지난해 12월8일 공식 임기가 만료된 최연혜 사장도 한동안 자리를 지킬 예정이다.



최종 후보 5인에 대해 반대해온 가스공사 노조는 성명을 통해 정부의 결정을 환영한다고 밝혔다. 노조는 “공기관 인사에서 정부가 스스로 강조한 전문성과 공정성을 지키기 위한 조치라는 점에서 의미가 있다”고 평가했다.

