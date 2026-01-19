메가MGC커피, 슈퍼주니어와 SNS 컵홀더 인증 이벤트

메가MGC커피는 딸기시즌 시작과 함께 SM엔터테인먼트와 협업해 글로벌 아티스트 그룹 슈퍼주니어와 ‘SMGC캠페인’을 진행한다고 19일 밝혔다.

메가MGC커피 제공

이번 캠페인은 매장에 슈퍼주니어 멤버들의 환영 메시지가 담긴 포스터와 친필 사인이 삽입된 컵홀더를 비치하고, 이를 활용한 사회관계망 서비스(SNS) 인증 이벤트를 전개하는 방식으로 진행된다. 이번 행사는 오는 22일까지 진행된다.

고객들은 전국 메가MGC커피 매장을 방문해 올해 딸기시즌 음료나 디저트를 구매한 후 슈퍼주니어 컵홀더와 함께 사진을 촬영해 자신의 SNS 스토리에 필수 해시태그와 함께 업로드하면 된다.

메가MGC커피는 다음달 5일 추첨을 통해 50명에게 딸기 시즌 신메뉴를 맛볼 수 있는 랜덤 쿠폰 1종을 증정할 예정이다.

메가MGC커피 관계자는 “SM엔터테인먼트와 협업한 SMGC캠페인은 브랜드 이미지 제고에 크게 기여했다”며 “앞으로도 고객들에게 새로운 경험을 선사하는 다양한 캠페인을 지속적으로 전개해 나가겠다”고 말했다.

