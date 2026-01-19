‘尹 임명’ 김형석 독립기념관장 해임안 의결

공휴일 업무추진비 사용과 역사 인식 등 각종 의혹으로 논란을 빚어온 김형석(사진) 독립기념관 관장에 대한 해임안이 이사회를 통과했다. 광복회를 비롯한 사회단체와 여권 등으로부터 퇴진 압박을 받아왔던 김 관장은 국가보훈부 장관의 해임 제청과 대통령 재가 등을 거쳐 해임 수순을 밟게 될 것으로 보인다.



19일 국가보훈부 등에 따르면 이날 오후 충남 천안시 소재 독립기념관에서 열린 독립기념관 긴급 이사회에서 김 관장에 대한 해임요구안이 통과됐다. 독립기념관 이사회는 상임이사인 관장과 비상임이사 14명 등 15명으로 구성된다.



이날 긴급 이사회는 재적 인원 15명 중 2명을 제외한 13명이 참석한 가운데 진행됐다. 이사회 참석자들은 안건을 상정한 뒤 김 관장에게 소명 기회를 부여하고 해임 절차가 적법하게 진행됐는지를 검토했다. 이사회는 김 관장을 제외한 12명 중 10명이 찬성하면서 해임건의안을 가결했다.



앞서 더불어민주당 김용만·문진석·송옥주 의원 등 독립기념관 이사 6명은 국가보훈부 특정 감사에서 14건의 비위를 지적받은 김 관장에 대한 해임건의를 위한 긴급이사회를 소집했다. 보훈부는 지난해 9월부터 감사를 실시해 김 관장의 독립기념관 사유화 논란과 예산 집행, 업무추진비 사용을 포함한 복무 등을 조사한 결과 총 14개 분야의 비위 사실을 적발했다고 발표했다. 김 관장은 감사 결과에 이의신청을 했지만 기각됐다.



김 관장은 2024년 윤석열정부에서 임명된 인물로, 지난해 8월 15일 독립기념관에서 열린 광복 80주년 경축식에서 ‘광복은 연합국의 선물이라는 시각도 있다’고 주장해 논란을 일으켰다.

