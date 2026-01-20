NHN클라우드, 크래프톤에 GPU 인프라 제공

NHN클라우드는 크래프톤의 ‘그래픽처리장치(GPU) 클러스터 사업’을 맡아 서비스형 GPU(GPUaaS) 기반 인프라를 제공한다고 19일 밝혔다.



NHN클라우드는 엔비디아 최신 GPU 블랙웰 울트라 1000여장으로 구성된 GPU 팜을 멀티 클러스터 구조로 구성해 대규모 데이터를 저지연·고속으로 전송할 수 있는 인프라를 마련하고 있다. NHN클라우드는 활용 가능한 GPU 연산 자원을 극대화하고 운영 효율도 고려해 설계했다고 설명했다.



GPU를 여러 작업이 함께 사용할 수 있게 동적 관리 구조도 적용한다. 인공지능(AI) 개발과 학습, 추론 등이 동시에 진행되더라도 GPU 자원을 필요에 따라 유연하게 나눠 클러스터 활용 효율을 높일 계획이다. GPU 인프라는 7월 중 NHN클라우드 판교 센터에 구축해 본격적으로 가동된다.



이번 사업은 크래프톤이 지난해 10월 ‘AI 퍼스트’를 경영 핵심 전략으로 선언한 뒤 늘고 있는 AI 연산 수요에 대응하기 위해 추진했다.



NHN클라우드는 광주 국가 AI 센터를 자체 설계·구축하고 다수 공공·민간 고객을 대상으로 AI 인프라 서비스를 운영하고 있다.

