카톡, 챗GPT로 ‘나만의 캐릭터’ 뚝딱

카카오가 카카오톡 내 챗GPT를 활용한 ‘나만의 쬬르디 만들기’ 서비스를 진행한다고 19일 밝혔다.



이용자가 사진을 올리면 인공지능(AI)이 사진 특성을 분석해 쬬르디 기반의 캐릭터 이미지로 바꿔주는 서비스다. 지난해 오픈AI가 챗GPT에서 이용자 사진을 일본 애니메이션 스튜디오 지브리 화풍으로 바꿔주는 서비스로 주목받은 뒤 AI 이미지 기능을 이용한 서비스가 이어지고 있다.

이용자는 카카오톡 채팅 탭 상단의 챗GPT에 들어가 우측 상단 메뉴를 눌러 나만의 쬬르디 만들기 배너를 클릭하면 된다. 사진 1장을 게재하고 생성 버튼을 누르면 몇 분 내 결과물이 완성된다. 생성 기회는 매일 오전 10시에 초기화되고, 이용자들은 매일 새 이미지를 만들어 여러 캐릭터를 수집할 수 있다.



카카오는 프로필 이미지 제작 서비스 등을 통해 새 이용자가 유입되고 플랫폼 체류 시간도 늘어날 것으로 기대한다. 카카오는 자사의 인기 캐릭터 지식재산권(IP)과 AI를 연계한 여러 서비스를 만들 계획이다. 카카오 관계자는 “‘챗GPT 포 카카오’를 통해 이용자들이 자신만의 특별한 캐릭터를 만들며 AI 서비스를 쉽고 재미있게 경험하길 바란다”며 “앞으로도 일상에서 다양한 방식으로 AI를 접하고 체험할 수 있는 사용성을 꾸준히 만들어 나갈 계획”이라고 말했다.

