셀트리온 “짐펜트라, 美대형社 선호약 등재”

셀트리온은 세계 유일의 인플릭시맙 피하주사(SC) 제형 치료제 ‘짐펜트라’(램시마SC 미국 제품명)가 미국 대형 헬스케어 기업인 ‘시그나 그룹’ 산하 의료 서비스 전문 기업 ‘에버노스 헬스 서비스’ 처방집에 선호의약품으로 등재됐다고 19일 밝혔다.

세계 유일의 인플릭시맙 피하주사(SC) 제형 치료제 '짐펜트라'. 셀트리온

시그나는 미국 내 대표적 의료 서비스 전문 기업으로, 3대 처방약급여관리업체(PBM) 중 하나인 익스프레스 스크립츠와 보험 업계 상위 10대 기업에 속하는 시그나 헬스케어를 운영하는 등 의료 시장 전반에서 영향력이 큰 기업으로 꼽힌다.



향후 시그나 계열 보험 가입자는 의약품 처방을 위해 필수적으로 수반되는 복잡한 행정 절차 없이 짐펜트라를 처방받을 수 있다. 셀트리온은 “짐펜트라에 대한 환자 접근성이 현저히 개선됨과 동시에 의사 처방 선호도도 높아지는 만큼, 판매 확대가 더욱 가속화될 것”이라고 말했다.



짐펜트라는 2024년 미국에 처음 출시된 이후 월평균 31%의 처방 성장률을 기록하며 매 분기 가파른 성장세를 이어왔다. 지난해 12월 기준 병원 등 기관 처방량이 전년 동기 대비 약 5배 가까이 늘었다.



짐펜트라뿐 아니라 셀트리온의 대표 자가면역질환 치료제인 ‘인플렉트라’(램시마 미국 제품명) 역시 미국 대형 보험사인 유나이티드 헬스케어 처방집(사보험)에 등재되며 성과를 이어가고 있다.



셀트리온 관계자는 “짐펜트라와 인플렉트라 모두 미국 초대형 보험사 처방집에 등재되며 환급 기반을 성공적으로 확보한 만큼, 제품 경쟁력 및 처방 선호도를 바탕으로 판매 확대가 한층 가팔라질 것으로 예상된다”고 밝혔다.

