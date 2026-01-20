[이코노 브리핑] 관세청, 1500억 가상자산 환치기 일당 검거 외

관세청, 1500억 가상자산 환치기 일당 검거

관세청 서울본부세관은 가상자산을 이용해 중국 등 해외에서 국내로 불법 송금을 대행한 중국인 A씨 등 3명을 외국환거래법 위반 혐의로 검찰에 송치했다고 19일 밝혔다. 이들은 2021년 9월부터 작년 6월까지 국내외 가상자산 계정과 국내 은행 계좌를 다수 개설하고 외국인 성형수술 비용과 수출입 무역대금, 면세품 구매 대금, 유학자금 등 총 1489억원 상당의 자금을 불법으로 환치기한 혐의를 받는다.

증선위, 불법 공매도 6곳에 과징금 39.7억

19일 금융당국에 따르면 금융위원회 산하 증권선물위원회는 ‘불법 공매도와의 전쟁’을 이어가며 국내 자산운용사와 외국계 금융회사 등 6곳에 총 39억7000만원의 과징금을 부과했다. 증선위는 2023년 소유하지 않은 에코프로 주식 5000주(18억5331만원)를 매도 주문한 신한자산운용에 과징금 3억7060만원을 부과했다. 해외 기관 중에서는 2022년 보유하지 않은 삼성전자 보통주 17만8879주를 매도한 노르웨이 파레토증권에 과징금 22억6260만원을 물게 했다. 이밖에 캐나다 앨버타 인베스트먼트매니지먼트에는 5억4690만원, 미국계 자산운용사 인베스코 캐피털매니지먼트에는 5억3230만원의 과징금을 각각 부과했다.

미래에셋證, DC퇴직연금 16.3조 업권 1위

미래에셋증권이 DC(확정기여형) 퇴직연금 적립금 규모 전 업권 1위를 기록했다고 19일 밝혔다. 금융감독원 퇴직연금 공시에 따르면, 지난해 4분기 기준 미래에셋증권의 DC 적립금은 전 분기 대비 1조5000억원 증가한 약 16조3000억원으로 집계됐다. 이날 미래에셋자산운용도 지난해 말 기준 타깃데이트펀드(TDF) 등 연금펀드와 연금계좌 내 상장지수펀드(ETF)를 합산한 연금자산 규모가 50조원을 돌파했다고 밝혔다.

