‘100억원 이상 주식 부자’ 119명… 에임드바이오 CTO 1.2조 1위 [경제 레이더]

지난해 국내 증시에 입성한 신규 상장사 주주 중 주식 평가액이 100억원을 넘는 ‘주식 부자’가 100명 이상인 것으로 나타났다. 제약·바이오 업종이 강세를 보인 가운데 1조원대 주식 자산을 보유한 인물도 탄생했다.

사진=게티이미지뱅크 제공

19일 기업분석전문 한국CXO연구소가 발표한 ‘2025년 신규 상장사 대상 주식 평가액 100억 넘는 주식 부자 현황 조사’ 결과를 보면 16일 종가 기준 주식 평가액 100억원을 넘긴 개인 주주는 총 119명으로 집계됐다.

금액 구간별로 살펴보면 1조원을 넘는 슈퍼 부자 1명을 포함해 1000억원 이상은 19명이었다. 500억~1000억원 19명, 300억~500억원 14명, 100억~300억원 67명 순으로 조사됐다. 10억~100억원의 주식 가치를 보유한 주주도 101명에 달했다.

주식 재산 1위는 제약·바이오 기업인 에임드바이오의 남도현 최고기술책임자(CTO)가 차지했다. 남 CTO는 에임드바이오 주식 2216만4757주를 보유하고 있으며, 16일 종가(5만4900원) 기준 평가액은 1조2168억원에 이른다. 지난해 12월4일 상장 당시 평가액 9752억원보다 24.8% 불어난 규모다.

남 CTO에 이어 이정주 리브스메드 대표이사, 이행명 명인제약 대표이사, 이승주 오름테라퓨틱 대표이사, 이성욱 알지노믹스 대표이사, 반성연 달바글로벌 대표이사가 주식 평가액 3000억원을 넘겼다.

특히 이승주 대표는 상장 이후 주가가 458.7% 급등하며 주식 가치가 738억원에서 4126억원으로 수직 상승했다. 로킷헬스케어, 프로티나 등 일부 바이오 기업도 상장 후 주가가 300% 이상 뛰었다.

연령대로는 1960년대생과 1970년대생이 각각 38명으로 가장 많았다. 1980~1990년대에 출생한 ‘젊은 부자’도 33명이었으며, 이 중 30대는 12명으로 집계됐다. 젊은 주식 부자 중에서는 김태호 노타 CTO의 주식 평가액이 1195억원으로 가장 높았다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 “올해도 주가 상승을 지속하기 위해서는 실적 개선이 뒤따라줘야 한다”고 말했다.

