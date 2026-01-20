‘스마트양식’ 새 시대 연 부산… 국내 최초 빅데이터센터 구축

부산에 국내 최초로 스마트양식과 빅데이터를 접목한 수산양식 분야 빅데이터센터가 조성돼 양식산업의 패러다임을 전환할 것으로 기대된다.



부산시는 2027년 6월까지 100억원을 투입해 부경대 용당캠퍼스 내부에 ‘스마트양식 빅데이터센터’를 구축한다고 19일 밝혔다.



시는 이날 오후 시청에서 스마트양식 빅데이터센터 구축사업 착수보고회를 열고 본격적인 사업 추진에 나섰다. 데이터 기반 미래 지향형 양식산업을 선도하기 위해 △클라우드 기반 스마트양식 빅데이터센터 구축 △어종별 표준화된 수산양식 빅데이터 관리 △국내 최초·최대 스마트양식 빅데이터 연계 포털 구축 △맞춤형 산업화 서비스를 통한 양식산업 디지털 전환 등을 추진한다.



스마트양식 빅데이터센터(센터) 구축사업은 빅데이터 플랫폼(HW·SW) 구축뿐만 아니라 생성형 인공지능(AI)을 활용한 컨설팅 및 자동화 서비스를 구현하는 것이 특징이다. 해양수산부에서 추진 중인 전국 스마트양식 클러스터 6곳을 시작으로, 연구기관·친환경 양식장·일반 양식장 등의 데이터를 수집해 양식장별 데이터셋 분류 및 학습용 데이터셋을 통해 빅데이터를 구축한다. 이를 생성형 AI가 학습해 양식장별 맞춤형 컨설팅 제공 환경을 조성하는 방식이다.



센터에는 수산양식 데이터 기반 AI 및 양식 모델 개발과 데이터 마켓 등 서비스 플랫폼, 전문인력 양성 및 창업·고용지원 서비스, 통합관제 시스템 등이 함께 구축된다. 향후 구축될 누리집을 통해 사용자별 맞춤형 데이터가 제공돼 ‘데이터 마켓’을 통한 판매자와 구매자 간 자유로운 거래가 가능해진다. 또 수집된 데이터는 신규 사업 모델 창출과 민간 투자 유치 등 다양한 산업 분야에서 활용될 전망이다.



시는 센터 구축을 통해 양식산업 생산성 및 품질 향상과 데이터 기반 양식 신산업 창출, 스마트양식 민간 투자·연구개발(R&D) 활성화, 수출 경쟁력 제고, 지속 가능한 미래 지향형 양식산업 기반 구축 등의 효과를 기대하고 있다.

