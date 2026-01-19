국민 절반, 주 2회 이상 체육 활동한다

우리나라 국민 62.9%가 주 1회 30분 이상 운동하는 것으로 조사됐다. 종목은 걷기(40.5%), 보디빌딩(17.5%), 등산(17.1%) 순이다.

문화체육관광부는 이 같은 내용을 담은 2025년 국민생활체육 조사 결과를 19일 발표했다. 2025년 생활체육 참여율(주 1회·30분 이상)은 전년 대비 2.2%포인트 상승한 것으로 특히 주 2회 이상 참여율이 52.2%로 2.7%포인트 증가했다. 연령대별로는 20대부터 60대까지 참여율이 65% 내외로 비교적 고르게 나타났으나 10대(43.2%)와 70대 이상(59.5%)은 다른 연령대에 비해 낮은 수준을 보였다. 앞으로 여건이 갖춰질 경우 참여하고 싶은 종목으로는 시간적 여유가 있을 경우에는 수영(16.2%), 금전적 여유가 있을 경우에는 골프(19.0%)가 가장 높은 응답률을 기록했다. 또 국민의 월평균 체육활동 경비는 6만2000원으로 전년 대비 1만6000원 늘었다. 규칙적으로 체육활동에 참여하지 않는 이유로는 체육활동 가능 시간 부족이 61.3%로 가장 높았다.



문체부는 이번 조사 결과를 토대로 전 국민 평생 운동 습관화를 목표로 생애주기별 참여 프로그램을 생활권 내 체육시설에서 제공하는 정책 방향을 설정했다. 체력 진단, 스포츠활동 등 체력 증진 활동에 참여한 국민에게 1인당 연간 최대 5만원의 인센티브 포인트를 제공하고, 이를 체육시설 등록·스포츠용품 구입 등 스포츠 분야와 병원, 약국, 보험 등 건강 분야에 활용할 수 있도록 하는 ‘스포츠 참여 인센티브’ 사업을 고도화할 예정이다. 또 수영장 등 국민 선호 생활체육시설 건립을 계속 지원하고 2030년까지 국민체육센터 150개소 신규 건립을 뒷받침할 계획이다.

