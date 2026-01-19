송언석 "하나마나 한 이혜훈 청문회…지명 철회하고 수사받아야"

국민의힘 송언석 원내대표는 19일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 인사청문회에 대해 "하나 마나 한 맹탕 청문회이자, 국민 스트레스만 키우는 청문회가 될 것"이라고 비판했다.

송언석 국민의힘 원내대표. 뉴시스

송 원내대표는 이날 장동혁 대표가 단식 투쟁 중인 국회 로텐더홀에서 열린 최고위원회의에서 "이 후보자 청문회는 온갖 갑질, 막말, 투기, 불법 행위에 대한 면피성 발언의 장으로 전락할 것이 명확하다"며 이같이 말했다.



그는 "이미 헤아릴 수 없을 만큼 많은 결격 사유가 드러났다"며 "대통령이 지명했으니 청문회는 해봐야 한다는 것은 매우 오만한 발상"이라고 했다.



그러면서 "이 후보자는 검증 대상이 아닌 수사 대상"이라며 "이재명 대통령은 더는 고집부리지 말고 지명을 철회해야 한다"고 거듭 주장했다.



이어 "망가진 청와대 인사 검증 시스템을 전면적으로 쇄신할 것을 다시 한번 촉구한다"고 덧붙였다.



송 원내대표는 통일교 게이트와 더불어민주당 공천헌금 의혹 관련 '쌍특검' 논의를 위한 이 대통령과 장 대표 간 영수회담을 다시 한번 제안하기도 했다.



그는 "쌍특검 수용은 국정 기조 전환의 출발점"이라며 "이 대통령은 쌍특검을 수용하고, 장 대표와 민생 경제 중심 국정 운영을 위한 영수회담에 즉각 나서길 다시 한번 촉구한다"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지