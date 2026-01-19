“전기차로 바꾸면 130만원 지원”…서울시, 올해 2만2526대 보급

서울시가 전기차로의 전환을 촉진하기 위해 최대 130만원의 ‘전환지원금’을 신설한다. 시는 중·대형 화물차 및 소형 승합차 지원 확대를 통해 전기차 전환을 가속화한다는 계획이다.



서울시는 올해 2만2526대의 전기차 보급에 나선다고 18일 밝혔다. 이는 지난해(1만9081대)에 비해 약 18% 증가한 규모다.



이 중 민간 보급 물량은 2만2409대로 승용차 1만500대, 화물차 1200대, 택시 840대 등을 상반기 보급한다.



시는 올해 전기차 수요 증가에 대응하고 수송 부문 탈탄소를 앞당기기 위해 지원금과 대상을 확대한다. 시에서 전기차를 구매할 시 가격과 보급 대상에 따라 최대 754만원까지 보조금을 지급한다. 특히 올해부터 내연기관차를 처분하고 전기차(승용·화물)를 구매하는 개인에게는 전환지원금으로 국비 100만원과 시비 30만원을 더해 최대 130만원을 추가 지원한다. 택시는 승용차 보조금에 더해 택시 전용 보조금 250만원을 추가 지원한다.



화물차 지원 대상은 기존 소형(1t 이하) 중심에서 올해부터 중·대형 화물차까지 확대한다. 소형은 최대 1365만원, 중형은 5200만원, 대형은 7800만원까지 각각 지원한다. 소형 전기화물차 중 택배차량에 대해서는 100만원을 추가 지원하고, 기존 경유화물차 폐차 및 6개월 영업 요건이 폐지된다.



전기승합차(버스)는 각각 최대 대형 승합 1억원, 중형 승합 7000만원, 소형 승합은 1950만원을 지원한다. 올해부터는 소형 승합차 지원을 신설해 보급차종을 다변화한다. 구매희망자는 자동차 제작·수입사와 계약을 체결하고 제작·수입사가 시에 보조금을 신청하면 출고·등록 순으로 지원 대상자가 선정된다.

