“중동의 한국 돼야 했는데, 북한 됐다”…이란 마지막 왕세자의 한탄

1979년 이슬람혁명으로 몰락한 이란 왕정의 마지막 왕세자 레자 팔레비가 이란 신정 체재를 비판하며 이란의 현실을 북한에 빗대어 언급했다.

17일(현지시간) AFP 통신 등에 따르면, 팔레비 전 왕세자는 전날 미국 워싱턴에서 개최한 기자회견에서 “이란은 지금쯤 중동의 한국이 돼야 했다”고 말했다.

몰락한 이란 왕정의 마지막 왕세자 레자 팔레비가 16일(현지시간) 워싱턴에서 기자회견을 갖고 있다. 워싱턴=AP연합뉴스

그는 “1979년 이슬람혁명 당시 이란의 국내총생산(GDP)은 한국의 5배였다”고 언급한 뒤 “지금 우리는 (한국이 아닌) 북한이 되어버렸다”고 한탄했다.

팔레비 전 왕세자는 “(이란의) 인적 자원이나 자연 자원이 부족해서가 아니라 국민을 돌보지 않고, 국가와 자원을 착취하고, 국민을 빈곤에 빠뜨리고, 극단적인 테러 그룹과 지역 안팎의 대리 세력에 자금을 지원하는 정권을 가졌기 때문”이라고 그 이유를 설명했다.

팔레비 전 왕세자는 지난달 28일 시작돼 약 3주간 이어진 이란 반정부 시위를 지지하며 정권 축출을 주장하고 있다. 그는 이번 기자회견에서도 “이란 이슬람공화국은 무너질 것”이라며 ‘시기의 문제’라고 단언했고 “나는 이란으로 돌아가겠다”고 밝혔다.

한 여성이 17일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 벌어진 이란 반정부 시위에서 레자 팔레비 전 왕세자의 사진을 들어 보이고 있다. 밀라노=로이터연합뉴스

팔레비 전 왕세자는 1940년대부터 이란을 통치한 모하마드 레자 팔레비 전 국왕의 아들로 왕조의 마지막 왕세자다. 그는 이슬람 혁명으로 팔레비 왕조가 무너진 이후 미국에서 망명 생활을 이어왔다. 이란 시위대 중 일부는 ‘왕정 복귀’ 구호를 외치고 있다.

