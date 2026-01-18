"내가 왜 기성세대 위해 희생을"…군복무 외면하는 독일 Z세대들

유럽 재무장의 최전선에 서 있는 독일이 군 복무에 대한 Z세대의 회의적인 태도 탓에 모병 목표 달성에 어려움을 겪고 있다고 미 일간 월스트리트저널(WSJ)이 16일(현지시간) 보도했다.



독일은 2011년 징병제를 폐지했으나, 우크라이나 전쟁 발발 이후 러시아의 침공에 대비해 재무장을 추진하면서 징병제 부활을 구상하고 있다.

이 과정에서 올해 1월 1일 자로 자원입대라는 기본 틀을 유지하되 신병이 부족할 경우 강제로 징집할 수 있는 내용의 새로운 군 복무 제도를 도입했다.



이에 따라 이달부터 2008년생 남녀 약 70만명을 대상으로 신체 조건과 복무 의사를 묻는 설문지를 발송하기 시작했다. 응답 의무는 남성에게만 있으며, 이들은 복무 의사와 관계없이 신체검사를 받아야 한다.



그러나 작년 말부터 독일 10대 학생 수만 명이 거리로 쏟아져 나와 새로운 군 복무 제도에 반대하는 시위를 벌이고 있다.



지난달 시위에 참여했던 한 16세 학생은 "전장에서 죽느니 차라리 러시아 점령하에 살겠다"고 했고, 그의 친구인 17세 학생은 "전쟁이 나면 독일을 떠나 외국 조부모 댁으로 가겠다"고 말했다.



불투명한 취업 전망과 높은 생활비에 직면한 청년들은 군 복무가 기성세대를 위한 희생을 요구하는 것이라며 분노하고 있다.



학생들은 시위에서 "연방 예산의 4분의 1을 노인 연금 지급에 쏟아붓는 국가를 위해 왜 우리가 희생해야 하는가"라는 주장을 되풀이한다.



WSJ은 "군대를 둘러싼 세대 간 갈등은 정치보다는 경제 문제에 가깝다"며 "젊은 세대는 '군 복무로 내가 얻는 게 무엇인가'라는 질문을 던지고 있다"고 설명했다.



독일 정부도 Z세대의 이 같은 불만을 인지하고 입대를 유도하기 위해 유인책을 내걸고 있다.



새로운 군 복무 제도에서 자원입대한 신병은 월급으로 최대 3천144달러(약 463만원)를 받는데, 이는 기존보다 932달러 늘어난 금액이다.



Z세대의 외면 속에 현재 독일군 신규 입대자는 전역자와 퇴역자를 간신히 보충하는 수준이며, '군대 고령화'가 가속하고 있다.



이런 상황에서 독일은 보수적으로 단기 목표를 잡았다. 보리스 피스토리우스 국방장관은 의회에 보낸 서한에서 올해 신병 2만명 등록이 목표라고 밝혔으며, 이와 별개로 국방부는 군인 1만3천500명을 추가로 모집하기를 희망한다.



그러나 독일 국방부는 현재 18만4천명인 현역병 규모를 2035년까지 26만명으로 늘리겠다는 목표를 세웠는데, 이를 달성하려면 연간 6만∼7만명의 신병이 필요하다고 WSJ은 짚었다.

