경찰, ‘공천헌금 의혹’ 김경 3차 소환조사…“결과 좀 지켜봐달라”

2022년 지방선거를 앞두고 강선우 의원에게 1억원을 전달한 혐의를 받는 김경 서울시의원이 18일 경찰에 출석했다. 11일, 15일에 이어 세 번째 출석이다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 10시쯤부터 김 시의원을 피의자 신분으로 불러 조사 중이다.
김 시의원은 이날 취재진을 만나 “국민 여러분께 거듭 죄송하다는 말씀을 드리겠다”며 “그런데 현재 제가 하지 않은 진술, 그리고 추측성 보도가 너무 난무하고 있는 것 같다. 개인적으로 상당히 안타깝게 생각한다”고 말했다.
그는 “지금 성실히 수사에 임하고 있다. 책임있는 자세로 임하고 있다”며 “결과를 좀 지켜봐 주시기를 부탁드리겠다”고 했다.
김 시의원은 미국 체류 당시 변호인을 통해 경찰에 제출한 자수서에서 ‘2022년 한 카페에서 강 의원에게 직접 1억원을 줬고 수개월 뒤 돌려받았다’는 취지로 밝힌 것으로 전해졌다.
경찰 조사에서는 ‘1억원 액수를 강 의원 쪽에서 먼저 정했다’는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 돈을 건네는 자리에는 강 의원과 강 의원 전 보좌관 남모씨까지 모두 3명이 있었다고 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 전날 남씨를 소환해 약 10시간40분에 걸쳐 조사했다.
강 의원은 의혹이 불거진 이후 페이스북에서 “공천을 약속받고 돈을 받은 사실이 없다”, “사안을 인지하고 즉시 반환을 지시했다”고 밝힌 바 있어 양측 주장이 엇갈리는 상황이다.
경찰은 오는 20일 강 의원에 대한 첫 소환조사를 진행할 예정이다. 강 의원과 남씨, 김 시의원 주장이 엇갈리는 만큼 경찰은 대질 조사도 검토 중이다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지