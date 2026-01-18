롯데, 부산 동구에 ‘mom편한 꿈다락’ 100호점 개관

롯데그룹은 최근 부산 동구에 지역 아동 돌봄 환경 개선을 위한 ‘롯데 mom편한 꿈다락’을 추가 개관하며, 전국 100호점이라는 의미 있는 이정표를 부산에서 세웠다고 18일 밝혔다.

롯데는 2017년 부산 사하구에 mom편한 꿈다락 3개소(8~10호점)를 개관한데 이어, 약 9년 만에 4번째 꿈다락을 조성했다.

김대훈 우리동네지역아동센터 대표(앞줄 왼쪽 첫 번째)와 곽규택 국회의원, 신성주 롯데지주 상무, 홍봉식 구세군 국장이 지난 16일 부산 동구 우리동네지역아동센터에서 열린 ‘롯데 mom편한 꿈다락’ 100호점 개관식에서 어린이 및 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 롯데그룹 제공

mom편한 꿈다락은 지역아동센터의 환경 개선을 통해 어린이들이 쾌적한 공간에서 학습과 휴식을 병행하며 꿈을 키울 수 있도록 지원하는 롯데의 대표 사회공헌 프로그램이다. 단순한 시설 개선을 넘어 어린이들의 일상과 성장을 함께하는 돌봄 공간 조성을 목표로 한다.

해당 사업은 2017년 전북 군산시 1호점을 시작으로 전국 15개 시·도로 확대됐으며, 이번 부산 개관을 통해 전국 누적 100호점을 돌파했다. 전체 꿈다락 중 60% 이상을 수도권 외 지역에 조성하며, 부산을 포함한 비수도권 지역의 돌봄 환경 개선을 주도해왔다. 특히 일회성 지원에 그치지 않고 사후 유지보수까지 이어가며, 2024년 한 해 동안 800여건의 유지보수를 완료했다.

또 어린이들이 안전하게 뛰어놀 수 있는 놀이 공간을 조성해 지역사회 어린이들의 신체적·정서적 발달을 지원하는 ‘mom편한 놀이터’도 조성에도 힘을 쏟고 있다. 전국에 총 31곳이 조성된 가운데, 부산에는 2017년 동래구와 2024년 동구에 각각 1곳씩 조성됐다.

롯데 관계자는 “부산은 ‘mom편한 꿈다락’이 초창기 뿌리내리고 확장되는 과정에서 의미 있는 지역으로, 전국 100호점 달성을 부산에서 맞이하게 돼 더욱 뜻깊다”며 “앞으로 부산을 비롯한 지역사회에서 아동 돌봄을 지원하는 든든한 마중물 역할을 수행해 지역사회 전반에 긍정적인 변화를 확산해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지