새해 코스피 '불장'에 10종목 중 1개꼴 52주 신고가

새해 들어 코스피가 연일 사상 최고치를 경신한 가운데 상장 주식 10개 종목 중 1개 꼴로 52주 신고가를 기록한 것으로 나타났다.



18일 한국거래소에 따르면 이달 들어 지난 16일까지 유가증권시장에서 장중 52주 신고가를 기록한 종목은 모두 117개로 집계됐다.

코스피가 전 거래일(4797.55)보다 43.19포인트(0.90%) 상승한 4840.74에 마감한 16일 서울 중구 우리은행 딜링룸에 종가가 보이고 있다. 코스닥 지수는 전 거래일(951.16)보다 3.43포인트(0.36%) 오른 954.59에 거래를 마쳤다.

이는 현재 거래 중인 코스피 전체 상장 종목(929개)의 13%에 달한다.



국내 대형 반도체주가 글로벌 인공지능(AI) 수요 증가 기대감과 대만 반도체 기업 TSMC의 역대 최대 실적 소식 등에 일제히 올라 52주 신고가를 경신했다.



구체적으로 삼성전자[005930]가 지난 16일 장중 14만9천500원까지 올라 52주 신고가이자 역대 최고가를 경신했으며, 같은 날 삼성전자 우선주도 11만1천500원까지 상승해 52주 신고가를 기록했다.



SK하이닉스[000660]도 지난 8일 장중 78만8천원까지 올라 52주 신고가이자, 사상 최고가를 경신했다.



'불장'에 거래대금이 급증하자 수혜가 기대되는 증권주도 줄줄이 신고가 목록에 이름을 올렸다.



대표적으로 미래에셋증권[006800](16일·3만2천600원), 키움증권(15일·33만8천원) 등이 이달 52주 최고가를 새로 썼다.



아울러 현대차[005380](16일·42만6천500원)도 세계 최대 IT·가전 전시회인 CES에서 부각된 로보틱스 모멘텀이 지속되면서 52주 신고가를 경신했으며, 기아[000270](16일·15만9천500원), 현대모비스[012330](13일·46만8천500원) 등 그룹주도 줄줄이 52주 최고가를 기록했다.



최근 베네수엘라 사태 및 미국의 이란 공격 가능성에 지정학적 긴장이 커지면서 지난 15일 한화에어로스페이스[012450](132만9천원), 한화시스템[272210](9만9천300원) 등 방산주도 줄줄이 52주 신고가를 경신했다.



코스피는 이달 들어 11거래일 연속 상승하며 연일 사상 최고치를 경신 중이다.



글로벌 AI 수요 증가 기대에 따른 반도체주 상승, CES 모멘텀발 자동차·로봇주 강세 등이 맞물린 결과다.



지난 16일 코스피는 사상 처음 4,800선 벽마저 뚫으며 '오천피'(코스피 5,000) 시대에 바짝 다가섰다.



증권가에서는 이르면 이달 안에 5,000 달성이 가능할 것이라는 기대감도 나오는 분위기다.



특히 자사주 소각 의무화를 골자로 하는 정부의 3차 상법 개정안 입법 논의가 속도를 낸 상황에서 지주·증권주에 주목해야 한다는 제언이 나온다.



나정환 NH투자증권 연구원은 "여당이 다음 주 국회 법제사법위원회에 3차 상법 개정안을 상정할 것이라는 소식이 전해진 가운데 자사주 비중이 높은 지주, 증권의 주가 모멘텀으로 작용할 가능성이 있다"고 밝혔다.



다만 미국 트럼프 행정부의 관세 적법 여부에 대한 미국 대법원의 판결이 미뤄지며 불확실성이 산재한 데다, 미국과 이란의 군사 충돌 우려는 주가 하방 요인으로 꼽힌다.



최근 코스피 급등에 따른 단기 가격 부담이 큰 만큼 주도주에 대한 추격 매수를 자제해야 한다는 제언도 나온다.



이경민 대신증권 연구원은 "최근 코스피 가격 부담이 증가하면서 이슈에 따른 증시 민감도가 높아질 수 있다"며 "반도체, 방산, 조선, 지주 등 주도주의 중장기 실적 방향성은 견고하나 추격매수보다는 순환매 과정에서 조정 시 비중 확대를 권고한다"고 조언했다.

<연합>

