"만드는 노고 이해 못 하면 못 준다"…인기 폭발 '두쫀쿠' 판매 거부까지

"만든 사람의 노고를 이해하지 못하는 분께는 판매할 수 없습니다"

최근 폭발적인 인기를 끌고 있는 디저트 두바이쫀득쿠키(두쫀쿠)를 둘러싸고, 판매자가 손님의 구매 요청을 거부했다는 사연이 전해지며 온라인에서 논란이 일고 있다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 "동네 작은 카페에서 '두쫀쿠'를 예약했다가 일방적으로 취소당했다"는 내용의 글이 올라왔다.

작성자 A 씨는 "동네에 있는 작은 카페가 두쫀쿠가 맛있다는 리뷰가 많아 네이버 예약으로 주문했다"며 "1인 1개, 개당 6500원이라 전철을 타고 가는 김에 엄마와 나눠 먹고 싶어 두 개를 사고 싶었다"고 운을 뗐다.

A 씨는 예약 과정에서 요청 사항란에 "너무 맛있다고 해서 예약해요. 1인 수량 제한을 2개로 늘려주시면 너무 좋을 것 같아요"라는 문구를 남겼다고 설명했다.

그러나 이후 별다른 안내 없이 일방적으로 예약이 취소됐고, 즉시 이유를 확인하기 위해 직접 가게로 전화를 걸었다.

A 씨에 따르면 통화에서 사장은 "만드는 사람의 노고를 이해하지 못하는 분께는 팔 수 없다"는 말을 남기며 판매를 거부했다.

A 씨는 "어느 부분에서 노고를 이해하지 못했다는 건지, 어떤 점이 잘못됐는지 전혀 설명이 없었다"며 "돈을 내고 사겠다는 손님에게 이런 이유로 판매를 거부하는 게 맞는 건지 모르겠다"고 토로했다.

사연이 공개되자 댓글 창에는 비판적인 반응이 빠르게 확산됐다. 한 누리꾼은 "또 갑질 장사가 시작되는구나. 허니버터칩 대란 생각해라. 이런 유행은 금방 지나간다"고 꼬집었고, 또 다른 누리꾼은 "좋게 얘기하면 될 일을 왜 급발진하냐. 힘들고 마진 안 남으면 장사를 접지 왜 손님한테 신경질이냐"며 사장의 태도를 문제 삼았다.

그 밖에도 "돈 내고 사겠다는 손님한테 짜증 내며 판매 거부? 너무 과하다", "저런 응대면 단골 다 떨어져 나간다. 어차피 누가 봐도 한 철 장사 아닌가?", "안 팔리 시작해야 정신 차릴 것"이라는 반응이 이어졌다.

반면 일부 누리꾼들은 "1인당 판매 수량은 사장 마음", "업주 입장에서는 정말 곤란했을 수도 있다. 공지 사항도 있는데 판매자의 잘못인 것 같다", "팔기 싫다는데 다른 데서 사 먹으면 된다"는 반응을 보이기도 했다.

