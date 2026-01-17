“방학 맞은 나들이객 도청으로 모여라”…경기 도담뜰타운 ‘눈밭 놀이터’ 개장

경기도청 앞마당이 아이들과 가족을 위한 도심 눈밭 놀이터로 변신했다.

경기도는 수원시 영통구 경기융합타운 내 경기 도담뜰 광장에 눈썰매와 바이킹, 컬링 등을 즐길 수 있는 놀이 공간을 17일 개장했다고 밝혔다. 이곳은 다음 달 28일까지 43일간 겨울철 놀이터로 운영된다.

경기융합타운광장의 ‘겨울 눈밭 놀이터’. 경기도 제공

경기융합타운은 도청 광교 신청사를 중심으로 도의회, 경기도서관 등 공공기관이 모인 복합단지다. 경기 도담뜰은 경기융합타운에 있는 소통광장의 이름이다.

이곳에 문을 연 놀이 시설은 눈썰매, 얼음 썰매, 회전 썰매를 비롯해 컬링장과 에어바운스, 미니 바이킹 등 체험 공간으로 이뤄졌다. 안전을 위해 키 120㎝ 미만 아동의 경우 보호자를 동반해야 이용이 가능하다. 반면 회전 썰매와 미니 바이킹은 13세 이하만 탑승할 수 있다.

이용객 편의를 위한 시설로는 추위를 피할 수 있는 쉼터와 간식 푸드트럭이 운영된다. 영유아 동반 가족을 위한 보호실과 의무실도 마련됐다.

눈밭 놀이터는 1회차 오전 10시부터 오후 1시까지, 2회차 오후 2시부터 오후 5시까지 하루 두 차례 운영된다. 회차당 최대 수용 가능 인원은 500명이다. 매주 월요일과 설날 당일(2월17일)은 휴장한다.

이용 요금은 1회당 1000원이며 네이버 ‘겨울 눈밭 놀이터’ 검색 등을 거쳐 사전 예약한 뒤 현장에서 결제하면 된다. 입장권 현장 구매도 가능하다.

도 관계자는 “겨울방학을 맞아 아이들과 가족이 안전하게 즐길 수 있는 놀이 공간을 준비했다”며 “도청이 도민 일상과 가까운 문화 공간이 되도록 다양한 프로그램을 운영하겠다”고 말했다.

