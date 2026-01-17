김광규, '빈잔' 듣고 눈물… "전세사기에 돈 전부 잃어, 병원비도 없었다"

배우 김광규가 남진의 ‘빈잔’을 듣고 과거 전세 사기 피해를 떠올리며 눈물을 보였다.
지난 16일 방송된 SBS ‘내겐 너무 까칠한 매니저-비서진’에는 대한민국 가요계의 살아있는 전설 남진이 출연했다.
이날 방송에서 이서진과 김광규는 남진의 데뷔 60주년 기념 전국 투어 콘서트 준비를 도운 뒤 대기실로 향했다.
남진은 무대에서 자신의 히트곡 ‘빈잔’을 열창했는데, 이를 들은 이서진은 “‘빈잔’이 음악 좀 한다는 애들도 인정하는 노래”라면서 “이 노래는 술을 부르는 노래다”라고 말했다.
김광규는 “나는 ‘빈잔’ 부르면 운다. 실연당하거나 전세 사기당했을 때 노래방에서 10번 연속 부르고 울었던 곡이다”라면서 아픈 기억을 떠올렸다. 이서진은 “빈집에서 빈잔을 기울이는 거다”라며 농담을 해 때아닌 웃음을 안겼다.
‘빈잔’을 듣던 김광규는 “(가사가) 원점으로 돌아가는 거다. 내가 전세 사기당하고 돈 없을 때였는데 ‘어차피 인생은 빈 술잔 들고 취하는 것’이라는 소절을 부르면서 ‘그래, 없었던 일로 생각하자. 그리고 빈 잔을 다시 채워보자’고 생각했다”라면서 “그 소절을 부르면서 다시 처음으로 되돌렸다”고 이야기했다.
이어 “내가 잘못된 선택으로 돈을 다 날려서 병원비조차도 없었을 때 제일 많이 울었던 것 같다”며 참았던 눈물을 흘렸다.
앞서, 김광규는 한 방송에서 “2010년 서울에 전셋집을 구하려다 사기를 당해 11년 동안 모은 돈 1억1000만원을 날렸다”라고 고백한 바 있다. 이후 전세 사기 아픔을 딛고 2022년 인천 송도에 아파트를 마련해 많은 이들의 응원을 받았다.
