"무조건 살 빠지는 약은 없습니다"… 10년 차 의사 민혜연이 말하는 다이어트의 정석

배우 주진모의 아내인 의사 민혜연이 마약류 식욕억제제 일명 ‘나비약’에 대한 위험성을 경고했다.

16일 유튜브 채널 '의사 혜연'에는 '다이어터 필수 시청. 의사가 알려주는 다이어트약 모든 것'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

민혜연은 “뉴스에서도 나비약과 같은 이런 기존의 식욕 억제에 대한 기사들도 심심치 않게 나오다 보니, 특히 이쯤에서 다시 한번 여러분들께 식욕 억제에 대해서 정리해 드리면 좋을 것 같다”고 운을 뗐다.

그러면서 “우리가 일반적으로 다이어트 약이라고 표현하지만 정확한 표현은 식욕 억제다. 아직까지는 약을 먹는다고 해서 무조건 살이 빠지는 경우는 없다"고 설명했다.

민혜연은 “약을 먹는다고 무조건 살이 빠지는 게 아니라 일단 약을 먹어서 식욕을 줄이게 되는 것이며, 그로 인해 많이 먹지 않으면 소비 칼로리보다 적게 섭취를 유도하면서 차츰차츰 살이 빠지는 원리”라고 설명했다.

민혜연은 "일반적으로 처방하는 건 펜디메트라진이나 펜터민 같은 향정신성의약품이다. 저렴하기도 하고 간단히 먹는 것으로 복용할 수 있다"며 "용량 조절 없이 먹으면 바로 식욕억제 효과가 나온다. 뉴스에 많이 나오는 나비약도 같은 계열이다"라고 했다.

이어 “문제는 이 약품들은 향정신성 약품이다. 나의 뇌에 작용을 하게 되는 거라서 그만큼 치명적인 부작용이 생길 수도 있고 약물의 오남용이나 심하면 약물 중독의 위험성도 크다”라고 했다.

민혜연은 "약 먹고 나서 심장이 두근거리는 심계항진이나 입 마름을 호소하는 분들이 상당히 많은 편이다. 뇌에 작용하는 신경 전달 물질에 관여하기 때문에 손 떨림, 불면증, 우울이나 불안감, 기분 조절 장애 같은 여러 가지 이상 반응을 경험하는 분들도 있다"고 전했다.

아울러 "가장 중요한 부분은 3개월 이내의 단기 처방으로만 허가가 난 약재라는 것"이라며 이런 약을 처방 기간을 무시하고 병원을 돌면서 장기로 드시는 분들도 있는데 상당히 위험하다"고 했다.

또한 "이런 종류의 약물은 중독의 위험성이 크고 예상치 못한 다른 부작용의 가능성도 있기 때문에 반드시 병원에서 의사에게 제대로 된 진료를 받고 의사로부터 직접적인 교육 후에 3개월 이내 단기로만 복약해야 한다"고 강조했다.

한편 박나래와 입짧은햇님은 이른바 '주사이모'로부터 다이어트를 위한 마약류 의약품을 처방받았다는 의혹을 받고 있다. 경찰은 박나래와 입짧은햇님에 대해 고발 사건을 접수하고 수사에 착수했다.

