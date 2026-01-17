오픈AI, 미국서 챗GPT에 광고 도입…무료·저가형 요금제에 적용

오픈AI의 ‘챗GPT’. AP연합뉴스

미국의 오픈AI가 자사 인공지능(AI) 챗봇 ‘챗GPT’에 광고를 도입한다고 16일(현지시간) 밝혔다.

오픈AI는 무료 계정과 저가형 요금제 ‘챗GPT 고’ 이용자를 대상으로 답변 화면에 광고를 노출할 예정이다.

‘챗GPT 고’는 매달 8달러를 내고 무료 계정보다 AI를 좀 더 많이 활용할 수 있는 요금제이며, 지난해 8월 인도를 시작으로 동남아시아·중앙아시아와 남미 그리고 일부 유럽 국가 등에 적용돼왔다.

막대한 AI 인프라 투자 비용으로 인한 재무적 압박을 해소하고 더욱 광범위한 이용자층을 확보하기 위해 내린 오픈AI의 전략적 결정으로 풀이된다.

새롭게 도입되는 광고 시스템은 챗GPT의 본질적 가치를 해치지 않도록 이용자의 대화 흐름을 방해하지 않게 답변 내용과 엄격히 분리돼 표시된다.

이용자가 요리법을 물어보면 관련 식재료나 소스 광고가 나타나고, 여행 정보를 검색하면 숙박 시설 광고가 이어지는 방식이다.

단순히 광고를 보여주는 데 그치지 않고 사용자가 광고 중인 상품에 대해 챗GPT에 직접 질문할 수 있는 기능 추가로 이용자의 구매 결정을 돕는 새로운 모델을 제시했다.

오픈AI는 광고 도입이 챗GPT의 중립성을 해치지 않을 것임을 거듭 강조했다.

광고가 챗GPT의 답변 생성 알고리즘에 어떠한 영향도 주지 않으며, 사용자의 개인적인 대화 내용이나 데이터를 광고주에게 판매하지 않는다는 원칙을 명확히 했다.

오픈AI는 “광고는 챗GPT가 제공하는 답변에 영향을 미치지 않는다”며 “사용자의 데이터와 대화 내용도 광고주에게 절대 판매되지 않는다”고 알렸다.

이와 함께 높은 기준을 유지해 챗GPT와의 대화와 관련성이 높고 품질이 좋은 광고만 보도록 하겠다고 오픈AI는 설명했다.

