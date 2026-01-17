가짜 학력·재력에 속아 결혼한 여성 수억원 피해…사기꾼은 법 규정 들먹였다 ‘실형’

게티이미지뱅크

사기 전과자에 속은 여성이 수억원대 피해를 입었다.

피해 여성은 가짜 학력·재력에 속아 결혼까지 약속했다. 다행히 법원은 금품을 빼앗기 위한 목적으로 혼인신고를 했을 뿐이므로 혼인은 무효로 판단했다.

사기 결혼으로 수억원을 뜯어낸 사기꾼은 어설픈 법지식으로 친족 간 발생한 재산범죄에 대한 처벌을 면제하는 '친족상도례 규정'을 들먹였다가 실형을 면치 못했다.

춘천지법 형사2부(김성래 부장판사)는 사기 혐의로 기소된 A(41)씨가 낸 항소를 기각하고 징역 4년 6개월을 선고한 원심판결을 유지했다고 17일 밝혔다.

A씨는 2024년 5월 혼인신고를 한 B씨로부터 모텔 인테리어 공사비 구실로 약 2억원을 뜯는 등 그해 5월부터 7월까지 26회에 걸쳐 4억6000여만원을 가로챈 혐의로 재판에 넘겨졌다.

A씨는 B씨가 운영하는 술집에 여러 차례 방문해 "유명 대학을 졸업했다", "대기업에 재직하다가 현재 게임기기 임대업과 돈놀이를 하고 있다", "아파트를 현금 매수해 거주하고 있다", "모텔을 인수할 계획이다"라며 고학력 자산가 행세를 했다.

하지만 이는 모두 거짓이었다. A씨는 과거에도 여러 차례 사기죄로 처벌받은 전력이 있던 전과자였다.

A씨는 차용증을 요구하는 B씨에게 "내가 도망가면 아무 의미가 없으니 나와 혼인신고를 하면 모텔 준공 뒤 명의를 넘겨주겠다"며 곧장 혼인신고를 했다.

이 말에 속은 B씨는 A씨의 아내가 됐고 뒤늦게 진실을 알고 B씨를 고소했다.

결국 법정에 선 A씨는 "설령 사실과 달리 거짓말을 한 부분이 있었더라도 이는 피해자에게 이성적으로 잘 보이고 싶은 욕심에 기인한 것이지 사기를 칠 목적으로 한 행위가 아니다"라고 강조했다.

그러면서 2024년 5월 30일 피해자와 혼인신고를 한 법률상 부부이므로 '형법상 친족상도례 규정이 헌법에 어긋난다'는 헌법재판소의 헌법불합치 결정이 있었던 2024년 6월 27일까지 저지른 범행은 처벌할 수 없다고 주장했다.

재판부는 이런 A씨 주장을 받아들이지 않았다. 1심은 A씨가 오로지 B씨를 상대로 사기 범행을 저지르고자 혼인신고를 했을 뿐이고, 부부로서의 결합을 실질적으로 할 의사가 있다고 보기 어려우므로 혼인 자체가 '무효'라고 판단했다.

그 근거로 교도소에서 출소한 지 얼마 되지 않은 사정은 숨기고 재산·직업·소득·학력 등을 모두 거짓으로 얘기한 점과 혼인 신고 후 약 2개월 만에 2억원에 가까운 돈을 뜯은 사정, 결혼식이나 신혼여행은 물론이고 주민등록상 한 세대를 이룬 적도 없는 점을 들었다.

1심은 혼인이 무효가 되는 사기 결혼의 경우에는 친족상도례를 적용할 수 없다는 대법원 판례에 따라 모두 유죄로 판단했다.

판결에 불복한 A씨는 항소심에서도 같은 주장을 되풀이했다.

반면 2심 재판부 역시 그의 주장을 받아들이지 않았다. 재판부는 이 사건에 대해 “원심의 판단에는 사실을 오인하거나 법리를 오해한 잘못이 없고 양형에 반영할 사정변경도 없다”며 항소를 기각했다.

한편 앞서 1심은 "피고인의 범행으로 피해자는 심각한 재산 피해를 보았을 뿐 아니라 혼인무효소송 등 법적 절차까지 진행해야 하는 등 정신적·재산적 피해가 막대하다"며 "피해자의 정당한 변제 요구에도 욕설하거나 조롱하는 말을 했고, 법정에서도 범행 대부분을 부인했다. 또 용서를 구하지 않는 등 반성하고 있다는 정황을 찾기 어렵다"고 양형 이유를 설명했다.

