포항테크노파크, 경북 제조AI 실증 거점 경북AX랩 지원 확대

포항테크노파크 경북디지털혁신본부는 제조 현장에서 발생하는 다양한 애로사항을 AI(인공지능) 기술로 해결한 경북AX랩의 2025년 주요 성과 및 2026년 사업 추진계획을 17일 밝혔다.

경북AX랩은 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 주관하는 ‘제조업 AI 융합 기반 조성사업’의 일환으로 구축된 공간으로, 경북도와 포항시, 포항TP가 협력해 제조 현장에서 발생하는 다양한 문제를 인공지능(AI) 기술로 해결하고 실증을 지원하기 위해 조성됐다.

경북AX랩 현장 실증 모습. 포항테크노파크 제공

경북AX랩은 기업들이 데이터를 직접 분석하고 AI 모델을 학습·검증할 수 있도록 전용 실증 공간과 기술 기반을 제공하고 있다.

또한 AI 도입 맞춤형 컨설팅, AI 기술 세미나, AI 활용 교육 프로그램을 무료로 운영해 단순한 지원 공간을 넘어 실제 제조 현장에 적용 가능한 AI 실증 거점으로서의 역할을 수행하고 있다.

2025년에는 제조AI 교육, 제조AI 세미나 프로그램, AI 도입 컨설팅 프로그램을 운영하며 지역 제조기업의 AI 활용 역량을 제고하고, 현장 문제 해결을 실질적으로 지원했다.

또한 AI 솔루션 개발·실증 지원사업을 통해 지원받은 기업들도 가시적인 성과를 창출했다.

㈜임팩티브에이아이는 지원 과정에서 축적한 기술력과 사업성을 바탕으로 시리즈A 82억 원 규모의 투자 유치에 성공하며 성장 가능성을 대외적으로 입증했다.

포인드㈜는 AI 기반 제조 솔루션 역량을 인정받아 산업통상자원부 ‘AI 팩토리 전문기업’으로 선정되는 성과를 거뒀다.

2026년에는 AI 기술의 제조 현장 확산을 더욱 가속화하기 위해 지원 대상을 확대할 계획이다.

먼저, 신규 수요맞춤형 AI 솔루션 개발·실증 지원사업 과제를 총 3개 과제로 선정해 과제당 최대 1억6000만 원을 지원하며, 제조기업의 구체적인 현장 문제를 중심으로 솔루션을 발굴·개발하고 실증을 통해 효과를 검증하는 과정을 강화할 예정이다.

더불어 2025년에 운영한 제조AI 교육·세미나·컨설팅 프로그램을 지속적으로 운영해 실무 중심의 AI 활용 역량을 체계적으로 높여나갈 방침이다.

또한, 경북AX랩은 지역 혁신 생태계의 저변 확대를 위해 1인 창업기업 지원도 본격 추진한다.

예비·초기 1인 창업자의 아이디어가 실제 사업화로 이어질 수 있도록 전문가 컨설팅을 비롯해 홍보영상·홈페이지 제작 등 현장 수요 중심의 실질적인 지원을 제공함으로써, ‘소규모지만 강한 기술창업’이 지역 제조AI 생태계에 안착하도록 돕겠다는 계획이다.

배영호 포항TP 원장은 ‘2025년은 제조 현장에서 AI가 실질적인 성과로 이어질 수 있음을 확인한 의미 있는 한 해였다’며 ‘2026년에는 신규 실증과제 모집과 교육·세미나·컨설팅, 1인 창업기업 지원을 통해 현장 중심의 AI 확산과 기업 성장을 동시에 견인하겠다‘고 밝혔다.

