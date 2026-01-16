경주 황리단길 공영주차장 준공… 주차난 해소 본격화

경북 경주시는 16일 황리단길 공영주차장 조성공사를 완료하고 준공식을 개최했다고 밝혔다.

이날 황리단길 공영주차장 광장에서 열린 준공식에는 주낙영 경주시장을 비롯 최병준 경북도의원, 황남동·황오동·월성동 주민 등 200여 명이 참석했다.

2025년 ‘올해의 관광지’로 선정된 황리단길은 첨성대, 천마총 등 주요 관광지와 인접해 관광객 방문이 꾸준히 늘어왔다.

16일 경주시 황남동 황리단길 공영주차장에서 열린 준공식에서 주낙영 경주시장과 내빈들이 버튼을 누르며 개장을 축하하고 있다. 경주시 제공

이로 인해 주차 공간 부족과 교통 혼잡이 심화되면서 주민과 관광객 등 큰 불편을 겪어왔다.

경주시는 주차난 해소를 위해 총사업비 245억 원을 투입해 2021년 실시설계에 착수했으며, 2024년까지 사전 행정절차와 토지 보상을 마쳤다.

이후 지난해 5월 공사에 들어가 같은해 12월 공사를 마무리하고 총 894면의 주차 공간을 확보했다. 현재 주민과 관광객에게 개방돼 운영되고 있다.

시는 공영주차장 이용객의 이동 편의를 높이기 위해 시내버스 4대를 투입해 동부사적지 등을 순환하는 3개 노선을 신설했다.

이 가운데 최소 1대는 늦어도 하반기까지 2층 버스로 운영하는 방안도 검토 중이다.

황리단길 공영주차장은 올해 상반기까지 무료로 운영되며, 하반기에는 운영 주체가 경주시설관리공단으로 이관돼 유료화가 추진될 예정이다.

시는 단계적 운영 전환을 통해 이용 편의와 관리 효율을 함께 높인다는 방침이다.

경주시는 이번 공영주차장 준공과 연계 교통 대책을 통해 황리단길 일원의 주차 여건이 개선되고, 도심 관광 동선도 한층 원활해질 것으로 기대하고 있다.

주낙영 경주시장은 “황리단길 공영주차장 조성으로 주민과 관광객의 주차 불편이 상당 부분 해소될 것으로 보고 있다”며 “앞으로도 시민 생활 편의 및 관광 활성화를 위한 기반 시설 확충에 지속적으로 힘쓰겠다”고 말했다.

