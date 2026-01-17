제명 보류에도 국힘 내홍 계속… 장동혁·한동훈의 선택은

국민의힘 한동훈 전 대표 제명을 놓고 당 지도부와 친한(한동훈)계의 갈등 국면이 계속되고 있다. 장동혁 대표가 한 전 대표에 대한 당 윤리위원회의 제명안 의결을 열흘 간 보류했지만, 양측의 입장차는 좀처럼 좁혀지지 않는 모습이다. 당 안팎에서는 정치적으로 사안을 해결해야한다는 목소리가 높아지고 있는 가운데, 윤리위의 제명 결정을 확정할 다음주가 국민의힘의 중대 분수령이 될 전망이다.

장 대표는 15일 최고위원회의에서 열흘간의 재심 청구 기간을 두기로 하며 한 전 대표에 대한 징계 결정을 연기했다. 이는 한 전 대표가 문제 삼은 소명 기회를 부여하면서 절차적 정당성을 확보하기 위한 취지로 풀이된다.

국민의힘 장동력 대표, 한동훈 전 대표(왼쪽부터). 연합

하지만 한 전 대표 측은 재심보다는 가처분 신청에 무게를 두고 여러 대응 방안을 논의 중인 것으로 전해졌다. 한 전 대표가 ‘조작 감사’라고 주장해 온 당무감사위의 감사 결과를 근거로 윤리위가 징계 결정을 내린 만큼, 재심을 청구하더라도 실익이 없다고 판단한 것이다. 다만 제명 의결 이후에야 가처분 신청이 가능한 만큼, 향후 열흘간 여론의 흐름 등을 지켜보며 대응 방안을 검토할 계획이다.

당내에서는 한 전 대표 제명을 둘러싸고 갑론을박이 계속되고 있다.

양향자 최고위원은 이날 SBS 라디오에서 “윤리위가 문제 삼는 내용이 사실로 드러난다 하더라도 당규상으로 최고 수준인 제명은 사실 너무 무겁다”며 “징계가 정의여야지 분노가 돼서는 안 된다”고 말했다. 이어 “이번 사안이 정치적으로, 정무적 접근과 타협으로 풀어지기를 바란다”며 “국민 눈에는 이 다툼이 법률이나 당규의 문제로 보이지 않을 것이다. 그냥 집안싸움”이라고 지적했다.

친한(친한동훈)계인 우재준 최고위원도 “중진들이 나서서 중간 소통 창구도 열어주고 감정도 낮춰주고 봉합하는 쪽으로 계속해서 힘을 실어주면 당내 갈등이 조금 더 줄어드는 계기가 될 수 있지 않겠나”라며 “그런 점에서 제명에 대해서는 과하다는 입장을 내준 중진들이 적절한 역할을 해준 것”이라고 평가했다.

반면 반한(반한동훈)계인 장예찬 여의도연구원 부원장은 YTN라디오에서 “최고위에서 소명 기회를 부여했기 때문에, 남은 기간 동안 한 전 대표가 재심을 신청하지 않는다면 ‘떳떳하지 못하다’는 방증”이라고 주장했다. 그는 “윤리위에 나가서 재심을 신청하는 게 당원들에 대한 예의”라고 했다.

제명 의결을 미룬 장 대표가 이른바 ‘쌍특검 단식’에 돌입한 것도 향후 정국의 변수가 되고 있다. 장 대표는 15일 더불어민주당에 통일교의 정치권 로비 의혹, 공천헌금 의혹 등 쌍특검법 수용을 촉구하며 무기한 단식 농성을 시작했다. 친한계 배현진 의원은 “한동훈 제명 사태로 촉발된 성난 여론이 장동혁 대표가 단식한다고 해서 잠재워질 것 같지는 않다”라며 “장 대표는 모든 일의 총책임자로서 잘못 지은 매듭을 직접 풀어야 한다. 그래야 우리의 나아갈 길이 트인다”고 말했다.

