20대가 절정 아니었다니…남성 성욕 ‘이 나이’에 최고 찍는다

남성의 성욕이 40대 전후에 정점에 도달한다는 대규모 분석 결과가 나와 눈길을 끈다. 이는 10대 후반~20대 초반에 가장 높다고 알려진 통념을 뒤집는 결과다.

최근 에스토니아 타르투대학교 연구팀은 이같은 연구 결과를 국제학술지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’에 게재했다.

연구팀은 바이오뱅크 자료를 활용해 20~84세 성인 남녀 6만7334명을 분석했다. 그 결과 남성의 성욕은 20대 초반부터 완만하게 상승해 40세 무렵 최고점을 기록한 뒤 서서히 감소했다. 감소 속도도 느려 60대까지는 20대 수준과 비슷한 성욕을 유지하는 것으로 나타났다.

픽사베이

반면 여성의 성욕은 20대~30대 초반이 가장 높았고 이후 연령 증가와 함께 감소했으며, 50대 이후 급격한 하락이 관찰됐다. 연구팀은 “특히 성인기 대부분에서 남성이 여성보다 성욕이 유의하게 높았다”고 설명했다. 여성의 최고 성욕 구간에서도 남성 평균을 넘지 못한 것으로 나타났으며, 남성이 여성의 최고 수준을 하회하는 시점은 60세 이후였다.

이번 결과는 테스토스테론 감소와 함께 성욕도 감소한다고 보는 기존 생물학적 설명과는 상반된다. 남성 호르몬 수치는 30대 초반부터 감소하는 것으로 알려져 있으나, 연구에서는 이후 약 10년간 성욕이 오히려 증가하는 양상이 관찰됐다. 연구진은 “40대 남성은 장기적이고 안정적인 관계를 유지할 가능성이 높아 성적 활동 및 정서적 친밀감 증가와 연관될 수 있다”면서 생물학 외 요인이 개입할 가능성을 제기했다.

관계 상태에 따른 차이도 뚜렷했다. 남성은 연애 중이거나 동거·결혼 관계에 있는 경우 성욕이 높았으며, 여성은 미혼인 경우 성욕이 더 높았다. 가족 규모의 영향도 성별에 따라 달랐다. 남성은 자녀수가 많을수록 성욕이 높은 경향을 보였으나, 여성은 출산과 육아 과정에서 스트레스와 호르몬 변화가 성욕 감소로 이어지는 경향을 보였다.

교육 수준에서도 역전 현상이 관찰됐다. 대졸이 가장 높은 성욕을 보였고, 대학원 학위 소지자는 가장 낮은 성욕 수준으로 나타났다. 연구진은 “성욕은 인구통계학적, 관계적, 심리적, 문화적 요인의 영향을 받는다”며 “이를 이해하는 것은 인간관계와 웰빙 연구뿐 아니라 임상적 개입에도 중요하다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지