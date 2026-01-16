로제 "그래미 어워드 3개 부문 후보, 꿈꾸는 것 같아"

로제(ROSÉ). 엘르(ELLE)

블랙핑크 로제가 패션매거진 엘르(ELLE) 코리아 2월호 커버를 장식했다.

커버 사진 속 로제는 앰배서더로 활동중인 프랑스 명품 패션 하우스 '생 로랑'(Saint Laurent)의 2026 Summer 컬렉션을 착용하고 매혹적인 분위기를 자아냈다.

로제는 지난 한 해동안 첫 솔로 앨범 'rosie'와 블랙핑크 신곡 발매, 월드 투어, 그래미 어워드 노미네이트까지 다채로운 시간들을 보냈다. 화보 촬영 후 진행된 인터뷰에서 로제는 "감사하게도 더 큰 사랑을 경험할 수 있었던, 한 마디로 정의할 수 없는 감정이 몰아치는 한 해였다"고 밝혔다.

특히, 브루노 마스(Bruno Mars)와 함께한 글로벌 메가 히트곡 'APT.'로 제 68회 그래미 어워드 3개 부문 후보에 오른데 대해서는 "마치 꿈을 꾸는 것 같다. 어릴 적부터 존경하던 가수들 사이에서 후보로 오른 것 자체가 현실감이 없다"고 소감을 전했다.

로제(ROSÉ). 엘르(ELLE)

로제(ROSÉ). 엘르(ELLE)

이어 "그저 좋은 플랫폼을 통해 글로벌 팬들이 하나로 연결되어 같은 음악을 즐기는 시대를 살아가고 있다는 것, 그리고 제가 그 경험을 할 수 있다는 것에 감사하다"며 "노미네이트에 정말 많은 사람의 노력이 담겨 있다는 것 또한 절실히 느낀다"고 말했다.

또한, 그녀는 "무엇이든 한계를 정해두지 않고 마음껏 원하는 것에 가까워지고 싶다"며 "스스로를 가두지 않고 나를 찾아 나서면서 두려움을 없애고 자유롭게 나아가 보려 한다"고 올해 다짐도 전했다.

로제의 3종 지면 커버 화보와 1종의 디지털 온리 커버 화보는 '엘르' 2월호와 엘르 공식 사이트에서 만날 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지