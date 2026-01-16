“모태솔로 길면 정신건강에 나빠”…13년 연구 끝에 밝혀졌다

장기간 연애 관계를 경험하지 않은 청년들이 시간이 지날수록 삶의 만족도가 떨어지고 외로움이 커지는 경향이 있다는 연구 결과가 나왔다.

지난 13일(현지시간) 스위스 취리히대(UZH) 심리학과 미하엘 크레이머 박사가 이끄는 연구진은 국제 학술지 ‘성격 및 사회 심리학 저널(Journal of Personality and Social Psychology)’에 이같은 연구 결과를 발표했다.

연구팀은 독일과 영국에 거주하는 16세부터 29세까지의 남녀 1만7000명 이상을 대상으로 13년간 연애 경험과 정신적 안정감의 변화를 추적했다. 연구 시작 당시 연애 경험이 없는 참가자들의 삶의 만족도, 외로움, 우울 수준을 매년 설문 조사로 측정했다.

ENA·SBS플러스 연애 리얼리티 프로그램 ‘나는 솔로’의 한 장면. SBS Plus·ENA

분석 결과 장기간 솔로 상태가 이어질수록 삶의 만족도는 뚜렷하게 낮아졌고 외로움은 증가하는 것으로 나타났다. 특히 24세를 기점으로 싱글 상태 청년들의 외로움 수치가 가파르게 상승했으며, 삶의 만족도의 격차도 커졌다. 반면 첫 연애를 시작한 청년들은 삶의 만족도 개선과 외로움 감소가 관찰됐다.

크레이머 박사는 “성인기 진입기에 오랫동안 혼자 지내는 것은 행복도에 중대한 위험 요소가 될 수 있다”고 설명하며 솔로 상태가 정신건강에 미치는 영향을 지적했다.

또한 연구는 솔로 상태와 정신건강의 관계가 단순한 상관관계를 넘어 악순환 구조를 형성할 수 있음을 보여줬다. 낮은 삶의 만족도와 우울 경향이 연애 시작 시점을 늦추고, 이로 인해 홀로 있는 상태가 길어질수록 외로움과 만족도 저하가 더욱 심해지는 패턴이 나타났다는 것이다.

다만 연구팀은 이같은 결과가 모든 개인에게 동일하게 적용되지는 않을 수 있다고 밝혔다. 연구는 대규모 데이터를 기반으로 한 실증 분석이지만, 사회적 관계망이나 문화적 요인 등 여러 변수가 함께 작용할 수 있기 때문이다.

이같은 연구 결과는 미디어에서 혼자 사는 삶을 긍정적으로 조명하는 경향과 달리, 실제로는 장기적인 솔로 상태가 부정적 영향을 줄 수 있음을 시사한다는 점에서 눈길을 끈다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지