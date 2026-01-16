볼보, 전국 대형 쇼핑몰에 XC90·S90 팝업 스토어 운영

볼보 IFC몰 팝업스토어. 사진=볼보코리아 제공

볼보자동차코리아(대표 이윤모)가 프리미엄 플래그십 모델인 XC90과 S90을 직접 만나볼 수 있는 체험형 팝업스토어를 전국 주요 쇼핑몰 6곳에서 운영한다고 밝혔다.

이번 팝업스토어는 신세계백화점 광주(1월 3일~11일)를 시작으로 여의도 IFC몰, 스타필드 하남, 신세계백화점 부산 센텀시티 등 전국 주요 쇼핑몰 6곳에서 진행된다.

이번 전시로 브랜드가 추구하는 스웨디시 럭셔리 감성을 보다 가까이에서 경험할 수 있게 됐다.

팝업스토어 방문 고객을 위한 다양한 참여형 이벤트도 마련된다.

방문 고객은 간단한 정보 등록 후 디지털 키오스크 룰렛 프로그램에 참여할 수 있으며, 룰렛 참여 고객 전원에게 픽 바이 볼보(Pick by Volvo) 경품이 제공된다.

팝업스토어에서 고객 정보를 남긴 후 볼보 전시장을 방문해 시승까지 완료한 고객에게는 백화점 상품권 1만 원권이 별도로 제공되며, 해당 혜택은 3월 29일까지 적용된다.

이와 함께 1월 10일부터 3월 1일까지 전국 대표 볼보 전시장 19곳에서 ‘9090 쇼룸 시승 행사(9090 Showroom Test Drive)’가 진행된다.

각 전시장에서는 스웨디시 라이프스타일을 테마로 한 신년 맞이 프로그램을 마련해 방문 고객에게 색다른 브랜드 경험을 제공할 예정이다.

볼보자동차코리아 이윤모 대표는 “이번 팝업스토어와 전국 전시장 시승 행사를 통해 더 많은 고객들이 볼보의 프리미엄 플래그십 모델인 XC90과 S90을 직접 경험할 수 있기를 기대한다”며 앞으로도 브랜드가 추구하는 가치와 라이프스타일을 체험할 수 있는 다양한 프로그램을 통해 고객과의 접점을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

