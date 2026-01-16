세브란스, AI 기반 디지털 헬스 글로벌 생태계 조성

세브란스가 헬스케어 분야에서 인공지능(AI) 혁신을 통한 글로벌 생태계 조성에 나선다.

세브란스는 지난 15일 서울시 서대문구 연세대 백양누리에서 ‘2026년 연세 디지털 헬스 심포지엄’을 개최하며 디지털 헬스분야에서 학문간 융합과 혁신 가능성을 모색했다고 16일 밝혔다.

금기창 연세의료원장(가운데) 등 보직자와 보건복지부 외빈 등이 기념사진을 촬영하고 있다. 세브란스병원 제공

2022년 의·치·간호대를 아우르는 디지털헬스케어혁신연구소를 개소한 세브란스는 방대한 임상 데이터에 디지털 기술을 융합해 디지털헬스케어 혁신 환경을 조성했다.

디지털헬스케어혁신연구소는 올해 정책성 전문 연구를 중점 수행하는 대학 부설 연구기구인 디지털헬스연구원(YIDH)으로 승격했다. 디지털 헬스 분야에서 전략적인 연구를 수행하며 디지털 헬스 분야의 패러다임 전환을 주도한다. YIDH는 의학과 공학, 사회과학 등 다양한 학문 분야가 함께 참여하는 초학제적 융합 연구 생태계를 구축할 계획이다.

심포지엄에서는 한남식 케임브리지대학교 생명과학부 교수와 김현창 의대 교수(예방의학) 등 관련 분야 전문가들이 참여해 디지털 헬스분야의 글로벌 연구 트렌드와 생태계 발전을 위한 방향이 논의가 이뤄졌다.

이날 참석자들은 의료 AI와 빅데이터, 디지털 표현형, 스마트 헬스케어, 디지털 치료기기 등 디지털 헬스의 최신 글로벌 트렌드를 소개하며, 최신 연구 성과와 미래 전략을 공유했다. 또 글로벌 의료 데이터 플랫폼과 차세대 스마트병원, 디지털 바이오마커 등 미래 의료의 핵심 이슈에 대해서도 논의하는 시간을 가졌다.

메디컬 피지컬 AI를 비롯해 디지털 바이오마커와 피노타이핑, 디지털 표현형 기반 치료기기 등 첨단 융합기술의 실제 적용 사례와 연구 성과도 발표됐다. 데이터 기반 의료 연구, AI 혁신, 디지털 치료기기 등 다양한 분야의 최신 기술과 임상 적용 경험도 나눴다.

금기창 연세의료원장은 “세브란스는 앞으로 데이터와 AI에 기반의 실질적 의료 혁신으로 디지털 헬스의 패러다임을 바꿀 것”이라며 “연구와 개발 단계에서부터 의료진과 환자가 실제 혜택을 보는 실용 단계까지 디지털 헬스 연구의 전주기를 관리해 중장기 연구는 물론 국제화 전략까지 제시해 사회적 책임을 지는 기관으로 입지를 다질 것”이라고 말했다.

