천하람, 19시간 필버 마치고 靑으로… “‘2차특검법’ 거부권 건의”

개혁신당 천하람 원내대표가 16일 ‘2차 종합특검법’에 반대하는 19시간의 필리버스터(무제한 토론)를 마치고 이재명 대통령과 여야 지도부의 오찬 간담회 참석을 위해 청와대로 향했다.

천 원내대표는 전날 오후 3시40분쯤 국회 본회의에 ‘윤석열·김건희에 의한 내란·외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안’(2차 종합특검법)이 상정되자 필리버스터 첫 주자로 나섰다. 이후 약 19시간이 지난 이날 오전 10시40분쯤 발언을 마쳤다.

천 원내대표는 이재명 대통령이 마련한 여야 지도부 오찬에 참석하기 위해 필리버스터를 종료했다. 단식 농성 중인 국민의힘 장동혁 대표 등 국민의힘 지도부는 불참한다.

천 원내대표는 마무리 발언에서 “지금의 대통령과 지금의 여당 역시도 법 위에 설 수는 없다. 아무리 다수당이라고 해도 합리적인 근거 없이 국가의 입법과 예산을 마구잡이로 운영해서는 안된다”라며 “이제 이 단상을 내려가서 이재명 대통령을 직접 마주보고 이재명 대통령과 더불어민주당에 일방독주와 특검 내로남불이 이대로 지속되어서는 안된다는 말씀을 드리러 가려고 한다”고 말했다.

천 원내대표는 필리버스터 종료 후 국회 본회의장 앞에서 기자들과 만나 “이 대통령과 민주당을 위한 특검은 무한정 할 수 있고, 이 대통령과 민주당에 대한 특검은 하나도 못 한다는 게 말이나 되는가”라고 비판했다.

그는 “제가 필리버스터를 멈추고 청와대에 가는 이유는 단 한 가지”라며 “대통령께서 특검을 민주당 소속 특수부 검찰청으로 만들어버리는 잘못된 2차 종합특검법에 대해 재의요구권을 행사하셔야 한다는 말씀을 드릴 것”이라고 강조했다.

천 원내대표는 필리버스터를 끝낸 뒤 본회의장 밖에서 단식 농성 중인 국민의힘 장 대표를 만나 서로를 격려했다. 국민의힘과 개혁신당은 2차 특검법을 반대하고 통일교·공천헌금 의혹 특검 통과를 위해 손을 잡았다.

장 대표는 “개혁신당이 특검법과 관련해 진정성을 다해 힘을 보태주신 것에 깊이 감사드리며, 저희도 끝까지 개혁신당과 함께 싸워나가겠다”고 약속했다.

민주당은 이날 오후 국회 본회의에서 3대(내란·김건희·채해병) 특검의 후속 수사를 위한 2차 특검법을 강행 처리할 예정이다.

