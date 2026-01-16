김범수 카카오 창업자, 신입직원 교육 현장 깜짝방문… AI 시대 인재상 강조

지난해 건강 문제로 경영 일선에서 물러난 김범수 카카오 미래이니셔티브센터장이 그룹 신입직원 교육 현장을 방문해 인공지능(AI) 시대 무한한 가능성을 강조했다.

16일 카카오에 따르면 김 센터장은 전날 경기 용인시 카카오 AI 캠퍼스를 찾아 신입 공채 교육 현장을 살폈다. 이번 방문은 예정에 없던 일정으로 신입직원과 즉석에서 묻고 답하고 사진을 찍는 등 자유로운 분위기에서 소통이 이뤄졌다고 한다.

김범수 카카오 미래이니셔티브센터장이 신입직원 교육 현장을 둘러보며 직원들과 인사하고 있다. 카카오 제공

김 센터장은 “카카오에 입사했다는 건 세상의 거대한 변화를 앞장서 경험하게 된다는 것”이라며 “그 과정을 함께할 훌륭한 동료들이 생긴 것 또한 큰 자산”이라고 말했다.

김 센터장은 AI 시대 일하는 방식에 대한 질문에 “지금은 누구나 상상한 것을 직접 구현하는 것이 가능한 때”라며 “두 번 이상 반복되는 업무는 AI로 무조건 자동화하고, 떠오르는 아이디어가 있다면 일주일에 한 번 이상은 직접 만들어 보기 바란다”고 강조했다.

이어 “AI 시대는 위기이자 기회. 무엇이 바뀌고 또 바뀌지 않을지를 정확히 짚어내는 것이 가장 중요하다”며 “화두는 ‘제대로 질문하고 문제를 정의하는 능력’이 될 것”이라고 했다

김범수 센터장이 신입직원들과 사진을 찍고 있다. 카카오 제공

질의·응답을 마친 뒤 김 센터장은 직원들을 둘러보며 대화를 나누고 함께 셀카를 찍기도 했다.

교육에 참여한 한 직원(서비스비즈니스 직군)은 “이제 누구나 AI를 통해 테크 서비스를 만들 수 있고 그것이 일상화돼야 한다는 조언에 마음이 급해졌다”며 “문제를 제대로 정의하고 해결하는 역량을 기르기 위해 꾸준히 도전할 것”이라고 말했다. 신입직원들은 이르면 다음 달부터 현업에 배치된다.

