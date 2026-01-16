법무법인 화우, 2025년 매출 3012억… 2년 만에 35% 상승

법무법인(유한) 화우(대표변호사 이명수)가 지난해 매출 3012억 원을 달성하며, 2년간 35%의 가파른 성장세를 기록했다고 16일 밝혔다.

화우에 따르면 화우의 2025년 매출액은 2812억원(부가가치세 신고 기준)으로 전년(2500억원) 대비 12.5% 증가했다. 자매법인과 해외사무소를 포함한 총매출액은 3012억원으로 사상 처음 3000억원대에 올라섰다.

이명수 화우 대표변호사. 사진=화우 제공

2023년 2082억원이었던 매출은 2024년 전년 대비 20% 증가하면서 2500억원을 돌파한 데 이어 2년 만에 매출이 35% 급증했다. 로펌의 생산성과 수익성을 나타내는 중요지표인 한국변호사 1인당 매출액(Revenue per Lawyer)은 7억6200만원으로 집계돼, 대형 법무법인 중 1위를 차지했다고 한다.

화우는 지난해 금융규제·송무 부문에서 대형 사건이 증가하면서 전체 매출 성장을 이끌었다고 설명했다. 공정거래, 지식재산, 중대재해 대응, 인수합병(M&A)도 고르게 성장하며 실적 상승에 기여했다.

화우는 지난해 아시아나항공을 대리한 2500억원 규모 계약금 반환 소송에서 승소했다. 삼성물산-제일모직 합병과 관련한 사건에서도 삼성물산 경영진을 변론해 모든 심급 무죄 판결을 받았다.

ELS 불완전판매 소송, 메디톡스 등 바이오산업을 둘러싼 영업비밀·특허 분쟁 등에서도 성과를 냈다. 네이버와 두나무의 포괄적 주식교환 인수 거래, 효성화학 네오켐 사업부 매각, 한화생명의 미국 증권사 벨로시티 인수 자문 등 굵직한 기업자문도 수행했다.

이명수 대표변호사는 “지난 2년간 큰 폭의 성장은 경영진의 전략적 플랜을 기반으로 변호사 등 전문가들이 노력해 지속가능한 성장 구조를 만든 결과”라며 “2026년에는 고객 최우선주의 정책 기조로 최고의 인재 영입을 통한 전문성 및 서비스 퀄리티 향상을 통해 매출증대는 물론 종합컨설팅 로펌으로서 고객이 더욱 신뢰하는 화우가 되도록 할 것”이라고 말했다.

