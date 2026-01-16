대한해운, 국내 최초 전 선박 ‘스타링크’ 개통…스마트 해운 전환 박차

SM그룹 해운부문 계열사 대한해운이 일론 머스크가 세운 미국 스페이스X의 저궤도 위성통신 서비스 ‘스타링크(Starlink)’ 활용으로 스마트 해운으로의 전환을 본격화한다.
16일 관련 업계에 따르면 대한해운은 벌크선, LNG(액화천연가스) 운반선 등 운영 중인 전체 선박 38척에 국내 해운업계에서는 처음으로 스타링크의 설치를 완료·개통했다.
앞서 지난해 4월 스페이스X의 공식 B2B(기업 간 거래) 리셀러(재판매 사업자) 중 하나인 KT SAT와 서비스 계약을 체결한 대한해운은 고성능·초고속 위성통신망 활용으로 스마트 선박 운영과 관련한 질적 개선을 꾀할 수 있게 됐다.
스타링크의 저궤도(LEO·Low Earth Orbit, 지면에서 500~2000km 상공) 위성통신은 약 550km 고도에 쏘아 올린 위성 8000여개를 사용하는 서비스이며, 기존의 정지궤도(GEO·Geostationary Earth Orbit, 지면에서 3만5000km 이상 상공) 위성보다 지구와의 거리가 상대적으로 가까워 통신속도가 빠르다.
대한해운은 선내 작업의 효율성과 완성도를 한층 높일 수 있을 것으로 예상하고 있다. 특히 전반적인 근무 환경 개선으로 스타링크 도입이 장기간 항해하는 선원들의 복지 향상에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 보인다.
대한해운 이동수 대표이사는 “중대한 변곡점을 맞은 글로벌 해운시장에서 디지털 전환과 가치경영 실현으로 지속가능한 성장의 기반을 확고히 다져 나가겠다”고 말했다.
